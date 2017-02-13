«1С-Рарус» разработал решение по оптимизации логистики для крупных транспортных компаний

Специально для крупных транспортных предприятий компания «1С-Рарус» разработала решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп». Новинка поможет управлять транспортными перевозками, организовав грамотную и слаженную логистику, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

«1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» — комплексное решение, предназначенное для управления транспортными перевозками и экспедиторскими услугами. Разработчики учли опыт реализации проектов в компаниях «Автоваз», ГК WETT, «Еврологистик». Программа выпущена совместно с фирмой «1С».

Среди особенностей решения: управление и учет экспедиторской деятельности; работа с собственным и привлеченным транспортом для организации перевозок; организация тендеров среди перевозчиков грузов; управление FTL, LTL и мультимодальными перевозками; оптимизация распределения заказов, подбора исполнителей и построения маршрутов, интеграция с картографическими сервисами.

В то же время, решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» предоставляет различные функции для оптимизации работы транспортных компаний и подразделений. Так, благодаря программе компании получат возможности: учета предварительных потребностей на перевозку, регистрации и формирования заказов, календарного планирования перевозок; учета предоставляемых услуг, автоматического расчета стоимости услуг по тарифам, выписки регламентированных документов (счета на оплату, акты оказания услуг, сверки); учета рекламаций и штрафов по перевозкам; выписки и обработки путевых листов, расчета выработки в путевых листах по различным параметрам; расчета нормативного и фактического расхода топлива, учета поступления, расхода и списания ГСМ.

Программный продукт также позволяет вести учет ДТП и штрафов водителей, учет шин, аккумуляторов и прочей комплектации автотранспорта, а также технического обслуживания и ремонта, проводить управленческий расчет заработной платы водителей по результатам работы. При этом доступен широкий перечень отчетов по результатам деятельности, анализ затрат и рентабельности перевозок в разрезе рейсов, заказов и транспорта.

Помимо того, возможны: интеграция решения «1С-Раруса» с системами спутникового мониторинга, мобильным приложением для водителя и сервисами отправки SMS-сообщений; обмен данными с системой «1С:ERP Управление предприятием 2».