Toshiba представила первые жесткие диски серии MN

Toshiba Electronics Europe (TEE) объявила о выпуске первых жестких дисков серии MN, призванные ликвидировать ценностный разрыв между высокотехнологичными жесткими дисками большой емкости корпоративного класса и жесткими дисками начального уровня для настольных компьютеров, и обеспечивающие время задержки поиска сектора на уровне 7200 об/мин.

Диски серии MN выпускаются емкостью до 8 ТБ в форм-факторе 3,5 дюйма и предназначены для широкого спектра файловых и объектных хранилищ. Благодаря интерфейсу SATA 6 Гбит/с, частоте вращения 7200 об/мин, средней наработке на отказ 1 млн часов и максимальной годовой рабочей нагрузке 180 ТБ переданных данных, диски новой серии обеспечивают производительность и надежность, необходимые для работы в файловых и объектных хранилищах, в которых обычно используются операции последовательной передачи данных. Диски предназначены для круглосуточной работы и снабжены технологией компенсации вращательной вибрации для надежной работы в системных блоках и корпусах низкой плотности с несколькими дисками, таких как небольшие платформы NAS.

«Многие клиенты, рабочие задачи которых по большей части представляют собой последовательную запись и чтение файлоориентированных данных и фиксированного контента, ищут экономически эффективные решения для хранения данных со средним уровнем рабочей нагрузки, — сказал Нориаки Катакура (Noriaki Katakura), генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe. – Модели нашей новой серии жестких дисков MN представляют собой решение для рабочих нагрузок в диапазоне между высокими нагрузками центров обработки данных, где работают жесткие диски высокой емкости корпоративного класса, и сравнительно низкими нагрузками, для которых предназначены потребительские модели жестких дисков».

Первоначально в серии MN будут выпускаться жесткие диски емкостью 8, 6 и 4 ТБ на основе существующей проверенной конструкции жестких дисков Toshiba большой емкости корпоративного класса, что позволит получить высокоэффективные с экономической точки зрения устройства хранения фиксированного контента в системах с ограниченной рабочей нагрузкой. Целевые области применения новых жестких дисков включают хранилища NAS среднего и начального уровня, а также предназначенные для небольших и домашних офисов (SOHO) решения для удаленного резервного копирования и архивации для офисов, системы домашних архивов мультимедийных данных, а также объектные хранилища фиксированного контента.