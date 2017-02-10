SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA Cloud

Компания SAP SE представила новейшие разработки для SAP S/4HANA Cloud и опубликовала маршрутную карту инноваций для облачной системы планирования ресурсов предприятия. Новая in-memory архитектура комбинируется с контекстной аналитикой, функциями цифрового ассистента, машинным обучением и пользовательским интерфейсом SAP Fiori, реализованными в SAP S/4HANA Cloud. Она позволяет клиентам быстро изменять и настраивать бизнес-процессы и модели, предпринимая действия на основе данных и рекомендаций, полученных в режиме реального времени, сообщили CNews в SAP.

Решение предлагает предприятиям готовые к использованию функции цифрового бизнеса для разных отраслей и направлений деятельности, быстрое развертывание и окупаемость и низкие затраты на переход к «облаку». По прогнозам IDC, рынок бизнес-приложений, поставляемых по модели SaaS (ПО как услуга), будет расти на 17% ежегодно и достигнет объема в $103,9 млрд к 2020 г. против $47,4 млрд в 2015 г.

Как отметил Даррен Роос (Darren Roos), президент SAP S/4HANA Cloud, компания SAP инвестирует средства в новое поколение облачных продуктов. «SAP S/4HANA Cloud сочетает разработки в области архитектуры и технологий с проверенными методами управления бизнесом SAP и является действительно интеллектуальной облачной системой ERP нового поколения», — заявил он.

На базе платформы SAP HANA можно создать решение для контроля бизнеса в режиме реального времени, при этом SAP отвечает за управление основными цифровыми процессами и полную интеграцию со всем портфелем решений SAP, включая решения SAP SuccessFactors для управления человеческим капиталом, SAP Ariba для заготовки, SAP Hybris для взаимодействия с клиентами и коммерции, SAP Concur для управления командировками и расходами и SAP Fieldglass для закупки услуг и управления внешним персоналом.

Новая версия SAP S/4HANA Cloud обеспечивает более быструю цифровую трансформацию и оптимизирует бизнес-процессы за счет повышенной прозрачности, автоматизации и качества. В облачный пакет ERP входят следующие решения: SAP S/4HANA Professional Services Cloud для комплексного управления проектами; SAP S/4HANA Finance Cloud, простое в использовании современное финансовое решение с функциями заготовки и управления заказами, подходящее для крупных предприятий и филиалов; SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud с функциями управления профессиональными услугами и финансами для полного контроля бизнеса в режиме реального времени.

SAP также представила маршрутную карту будущих инноваций в области ERP. Ежеквартальные обновления, планируемые SAP, коснутся настройки, которая станет более интеллектуальной, получит поддержку машинного обучения и искусственного интеллекта. Также появятся заполняемые системой поля, дополнительные возможности интеграции между «облаками» и внешние прикладные программные интерфейсы (API) для объединения с другими приложениями и старыми системами. Кроме того, компания поделилась идеями встраивания функций цифровых регистров на основе блокчейна и функций интернета вещей, которые обеспечат более широкие модели цифрового бизнеса, а также планами заключения партнерств для развития локализации и расширений по вертикалям отраслей.