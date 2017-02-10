Российская робототехника появилась в школах Финляндии

Петербургская робототехническая компания «Роббо» совместно с благотворительной организацией We Foundation поставила оборудование для обучения программированию и конструированию роботов в 25 школ в Финляндии. Как сообщили CNews в «Роббо», проект стартовал в декабре прошлого года, заявку на участие подало 450 учебных заведений.

В основе проекта лежит идея создания школьного класса инноваций, где дети смогли бы обучаться программированию и конструированию роботов на свободном аппаратном и программном обеспечении в интерактивном режиме. Помимо набора оборудования, в рамках проекта на протяжении года учителям будет предоставлена необходимая техническая поддержка, а также бесплатные тренинги и курсы повышения квалификации.

«Идея программы состоит в том, чтобы обеспечить высоким уровнем образования всех детей без исключения, — заявил Павел Фролов, продюсер «Роббо». — Именно поэтому наше оборудование получили школы по всей территории Финляндии, а не только в крупных городах: наборы “Роббо” появились в Хельсинки, Турку, Порвоо, Пулконкоски, Ваасе и других. Инновационные технологии — залог успешного будущего любого ребенка, и мы надеемся, что после успешного внедрения в Финляндии конструкторы “Роббо” появятся в школах других стран».

Набор состоит из программируемой модульной системы Robbo Robot kit с магнитными площадками для датчиков, а также платы с датчиками и программируемыми сенсорами Robbo Lab. Для того чтобы ребенок был активно вовлечен в учебный процесс, все продукты оптимизированы для финского и английского языков и встроены в прозрачные картриджи — таким образом дети видят микроэлектронную часть. Все компоненты учебного комплекса можно разбирать, чтобы ребенок мог понять принцип устройства и самостоятельно создать собственное.

«Конструкторы просты в сборке, использовании и обучении, а язык программирования Scratch прекрасно подходит для детского восприятия, — рассказала Кристина Каркконен, директора по программам Robbo Europe. — Участники программы отмечают, что “Роббо” дает возможность не только познакомить детей с азами робототехники и программирования, но и развивать в них инженерное, инновационное мышление».

«По результатам исследования НАУРР 2016 года рынок образовательной робототехники в России составляет примерно 2% от мирового (p11,483 млрд в России и $9,843 млрд за рубежом). Именно поэтому фонд “Сколково” активно поддерживает выход российских компаний на международный рынок. Поставка конструктора в школы Финляндии — лишь первый шаг в этом направлении», — отметил Алексей Гонноченко, руководитель направления EdTech ИТ-кластера фонда «Сколково».

По данным компании, к 2017 г. на оборудовании «Роббо» обучаются около 10 тыс. детей в 30 российских школах, 40 финских школах и 31 «Роббо Клубах» — сети кружков компании, распространяющейся по франшизе.