«1С-Рарус» представила «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0

«1С-Рарус» и «1С» представили совместную разработку «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» в новой редакции 5.0. Как рассказали CNewss в компании, программа разработана для автоматизации деятельности некоммерческих организаций различного типа и расширяет возможности решения «1С:Бухгалтерия предприятия».

Программа «1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации» редакции 5.0 оптимизирует работу благотворительных фондов, различных партнерств, союзов, ассоциаций, потребительских обществ, а также объединений, общественных, религиозных и других некоммерческих организаций.

Список возможностей программы включает ведение хозяйственных операций в разрезе источников финансирования, детальный аналитический учет на 86 счете по статьям расходов, поступлений и источникам финансирования, учет НДС и прочих налогов, ведение учета основных средств в некоммерческих организациях, ведение валютных операций и учета валютных целевых поступлений, интеграцию с «1С:Зарплата и управление персоналом», с возможностью начисления зарплаты по источникам, модуль СМС-рассылки, планирование с различной периодизацией и возможность сравнения плановых и фактических показателей, специализированные отчетные формы НКО – Форма № 1, форма № 6 и лист № 6 декларации на прибыль (заполняются автоматически с учетом особенностей деятельности НКО), а также статистические формы МинЮста – Форма № ОН0001, Форма № ОН0002, Форма № ОН0003.

Программа не является самостоятельной - для работы с ней необходима предварительная установка решения «1С:Бухгалтерия предприятия» на платформе «1С:Предприятие 8.3».