Toshiba представила матрицы ДМОП-транзисторов с функцией хранения данных

Компания Toshiba Electronics Europe представила матрицу транзисторов нового поколения для применения в системах светодиодного освещения и промышленных передатчиках сигналов высокого напряжения. Устройство TBD62089APG содержит 8-разрядные схемы D-триггеров, позволяющие реализовать функцию хранения данных, сообщили CNews в Toshiba.

TBD62089APG объединяет D-триггеры, общепринятые в качестве отраслевого стандарта, и 8-канальную матрицу транзисторов Toshiba TBD62083APG с выходами с отрицательной логикой (тип токового выхода) на одном кристалле. В результате становится возможным как сокращение количества компонентов, так и снижение требуемого пространства на плате в таких устройствах, как бытовые приборы, оргтехника и системы промышленной автоматики, подчеркнули в компании.



TBD62089APG

Новая ИС выпускается в корпусе DIP20 и имеет ДМОП-транзисторный выход с отрицательной логикой, который обеспечивает управление высокими напряжениями и большими токами до 50 В и 0,5 А соответственно. По оценкам Toshiba, потери мощности снижены примерно на 40% по сравнению с предыдущей серией TD62083A. В режиме выходной нагрузки TBD62089APG может управлять резистивными и емкостными нагрузками, в том числе светодиодами и оптопарами.