Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи

В течение двух лет предприятия тамбовского кластера «Объединенной приборостроительной корпорации» планируют в 2 раза нарастить объемы производства военной техники связи. Как сообщили CNews в компании, договоренности о заключении ряда длительных контрактов (на срок 3-5 лет) достигнуты на этой неделе в ходе рабочих встреч, прошедших в Тамбове с участием заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора региона Александра Никитина и генерального директора ОПК Александра Якунина.

В состав тамбовского кластера ОПК входят заводы «Октябрь», «Ревтруд», «Тамбоваппарат» и Тамбовский НИИ радиотехники «Эфир». Их основная продукция - комбинированные радиостанции и командно-штабные машины, в том числе Р-145БМ «Чайка», Р-166 «Артек», Р-149, а также комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Инфауна».

«Предприятия оборонного комплекса играют особую роль в экономике Тамбовского региона – это доходы бюджета и тысячи рабочих мест, - отметил Александр Никитин. – У производственных структур ОПК есть серьезный потенциал, позволяющий значительно нарастить объемы производства. Мы видим понимание и серьезную поддержку Министерства обороны. Со своей стороны, администрация области готова оказывать помощь в решении экономических, кадровых проблем, содействовать в вопросах исполнения ГОЗ, диверсификации производства и привлечения гражданских заказов».

Глава региона напомнил, что администрация Тамбовской области и «Объединенная приборостроительная корпорация» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие производственно-технологической базы тамбовских оборонных предприятий, формирование промышленного кластера, а также взаимодействие в области целевой подготовки кадров.

В рамках соглашения на базе тамбовских предприятий ОПК создается научно-производственное объединение, работа которого выстраивается по принципу «единого конвейера» - от конструкторской разработки до финишной сборки.

На сегодняшний день запущены необходимые корпоративные процедуры, связанные с объединением научных и производственных площадок. В завершающую стадию вошли ряд проектов технического перевооружения предприятий. Оптимизирован административный аппарат, сформирована эффективная модель единого управления, создано единое конструкторское бюро, где собрали лучших специалистов со всех четырех предприятий.

«Сегодня оборонный кластер в Тамбовской области работает как единый механизм, подчиненный общим целям, - сказал Александр Якунин. – Совместно с основными заказчиками мы продолжаем решать проблемы загрузки мощностей, улучшения качества продукции. С учетом существующего спроса на военную технику связи в течение ближайших двух лет мы рассчитываем вывести производство этой продукции в Тамбове на уровень примерно 8-9 млрд рублей в год».

В состав «Объединенной приборостроительной корпорации» тамбовские предприятия вошли в 2014 году в кризисном состоянии. В период 2011-2013 гг. на предприятиях сформировался критический уровень убытков. Общая сумма долгов перед поставщиками и банками только завода «Ревтруд» превысила 1 млрд рублей, что привело к хроническим задержкам зарплаты, дефициту оборотных средств и фактически предбанкротному состоянию предприятия.

Принятые руководством ОПК антикризисные меры позволили в 2016 году выполнить государственный оборонный заказ. В полном объеме ликвидированы долги по зарплате, на 10 % снижены накладные расходы предприятий кластера, достигнуты договоренности с основными кредиторами о реструктуризации задолженности.