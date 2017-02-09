«РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха»

8 февраля в Санкт-Петербурге открылось заседание клуба ИТ-директоров «Ростеха». Главной темой встречи стало обсуждение дальнейшего развития централизованных информационных систем госкорпорации, призванных обеспечить высококачественный ИТ-сервис для решения сложных производственных и административных задач, сообщили CNews в «РТ-Информ».

В конце 2016 г. «РТ-Информ» как центр ИТ-экспертизы Ростеха согласовал план развития информационных систем госкорпорации. Важным этапом реализации новой стратегии, направленной на централизацию всех информационных систем госкорпорации, станет разработка автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД). Система позволит оптимизировать управляемость и прозрачность бизнес-процессов в госкорпорации, выстроить единую систему управления финансами, обеспечит сквозную автоматизацию бизнес-процессов на всех уровнях управления, повысит скорость и качество решений, принимаемых по ключевым вопросам деятельности корпорации.

Помимо этого, на мероприятии планируется обсудить вопросы обеспечения информационной безопасности, порядок, правила и условия применения инструментов импортозамещения и дальнейшее развитие централизованных ИТ-сервисов. Существенная часть программы посвящена изучению практического опыта автоматизации производственных процессов, внедрению новейших инфраструктурных и инженерных решений на предприятиях госкорпорации.

«Накопленный опыт и глубокая экспертиза в вопросах информационных технологий позволяют представителям клуба предлагать решения сложных производственных задач “Ростеха”, — отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Опыт передовых предприятий госкорпорации может создать необходимый фундамент для формирования централизованных корпоративных проектов. При этом задача “РТ-Информ” состоит в агрегации лучшей практики и ее адаптации в контуре распределенных многопрофильных структур всей госкорпорации».

Клуб ИТ-директоров «Ростеха», организуемый компанией «РТ-Информ» в четвертый раз, объединяет на одной площадке ключевых ИТ-менеджеров госкорпорации. В том числе представителей таких компаний, как «Вертолеты России», КРЭТ, «Швабе», «Рособоронэкспорт», «Высокоточные комплексы», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Объединенная приборостроительная корпорация», «Технодинамика», «Камаз» и другие. В рамках укрепления сотрудничества для участия в заседании клуба приглашены эксперты «Объединенной авиастроительной корпорации» и «Объединенной судостроительной корпорации». Общее количество участников мероприятия — более 130 человек. Программой предусмотрены заседания в формате дискуссионных клубов, презентации успешных кейсов, посещение предприятий государственной корпорации «Ростех» в Северо-Западном федеральном округе.