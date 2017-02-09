«Ростелеком» организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области

Компания «Ростелеком» ввела в эксплуатацию автоматизированную систему весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Нижегородской области. Проект реализован в рамках ранее заключенного соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством Нижегородской области, ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» и «Ростелекомом». Стационарные и передвижной комплексы системы обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного потока в целях повышения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования в регионе, сообщили CNews в «Ростелекоме».

В рамках системы весогабаритного контроля в регионе была внедрена «Информационная система весогабаритного мониторинга и контроля на автомобильных дорогах и организации процесса выдачи специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов». Система позволяет автоматизировать деятельность сотрудников Главного управления автомобильных дорог по выдаче специальных разрешений, дает возможность владельцам транспортных средств подавать заявление на выдачу специальных разрешений через Единый портал государственных услуг и связана с аналогичной федеральной информационной системой.

Комплексная система весогабаритного контроля создана для решения задач по увеличению срока службы дорожного покрытия и поддержания эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на основе обобщения и анализа данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами, пояснили в компании. Проект также призван обеспечить соблюдение действующего законодательства и наказание нарушителей правил движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Архитектура элементов системы предусматривает оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств на шести автоматических пунктах весогабаритного контроля. Пункты расположены на автомобильных дорогах Н. Новгород-Шахунья-Киров (Семеновский пост), Н. Новгород-Саратов (въезд к п.г.т. Шатки), Шопша-Иваново-Н. Новгород (п. Трестьяны), Н. Новгород-Ряжск (бывший пост ГИБДД перед Богородском), Работки-Порецкое (участок Кочко-Пожарки-Сергач), а также мостовом переходе через р. Оку с обходом г. Муром.

«В работе по подготовке автоматизированной системы “Ростелеком” обеспечил проектирование, создание, поставку необходимого оборудования и ввод в опытную эксплуатацию всех ее элементов, — рассказал директор Нижегородского филиала «Ростелеком» Михаил Иванов. — Проект в значительной степени будет способствовать сразу многим факторам повышения безопасности дорожного движения и сохранения качества дорожного полотна за счет объективного контроля нормативов грузового транспорта по массе, а также оперативного выявления нарушений в автоматическом режиме».

Оборудование, которым оснащены пункты весового контроля, включает в себя набор измерительных технических средств и обеспечивает регистрацию весогабаритных параметров транспорта в скоростном диапазоне от 10 до 150 км/ч. В частности, в зоне контроля установлены комплексы фото-видео фиксации и распознавания государственных регистрационных знаков, действие которых охватывает всю ширину дорожного полотна при автоматическом измерении параметров транспортных средств. Компоненты системы имеют единое централизованное управление и обладают единой технической поддержкой.

Согласно статистике, которую ведут дорожные ведомства, почти треть грузоперевозчиков нарушает нормы по весу перевозимого груза. В месяц на российских дорогах фиксируются десятки тысяч нарушений, связанных с перегрузом фур, что ведет к значительному ущербу как федеральных трасс, так и дорог регионального значения. Опыт внедрения автоматизированных систем весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в регионах страны демонстрирует ряд положительных тенденций по снижению количества перегруженного транспорта и более ответственного отношения перевозчиков к соблюдению норм законодательства в области перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.