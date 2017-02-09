Oracle стала стратегическим партнером «Северстали»

Компания «Северсталь» выбрала корпорацию Oracle в качестве стратегического партнера для реализации существующих и перспективных производственных ИТ-проектов внутри всего периметра компании. Об этом CNews сообщили в Oracle. В рамках долгосрочного сотрудничества «Северсталь» сможет пользоваться передовыми практиками и технологиями на базе корпоративной редакции Oracle Database Enterprise Edition на всех производственных активах.

В «Северстали» информационные технологии активно используются в производственных процессах — это MES, ТОиР, автоаттестация, АСУТП, система слежения за металлом. Возможность наращивать мощности ИТ-инфраструктуры без дополнительных затрат открывает новые возможности для развития в области информационных технологий и неограниченного внедрения инноваций внутри всего периметра компании. Во-первых, теперь нет необходимости идти на компромиссы при выборе решения для управления корпоративными данными — компания стала значительно более гибкой в этом аспекте. Во-вторых, возможность масштабирования позволяет сделать существующие системы более производительными. В-третьих, появляется возможность создавать полноценные тестовые площадки, отметили в корпорации.

Масштабный проект включает как поддержку текущего бизнеса, так и перспективное развитие «Северстали»: технологии Oracle могут быть использованы на всех производственных активах компании — Череповецкий металлургический комбинат, сортовой завод в Балаково, ТПЗ-Шексна, предприятия, входящие в «Северсталь-метиз», ресурсные предприятия («Олкон», «Карельский окатыш», «Воркутауголь»). Ожидается, что централизация и автоматизация ключевых процессов будут способствовать снижению издержек и оптимизации сталелитейной компании в эпоху четвертой промышленной революции.

По отзыву заказчика, новый уровень делового партнерства позволяет более точно планировать капительные и операционные затраты на развитие и поддержание ИТ-инфраструктуры «Северстали» и наращивать мощности без дополнительных затрат. Инновационная платформа Oracle Database и опции позволяют упростить и автоматизировать задачи, выполняемые администратором базы данных (DBA), сократить затраты на управление, увеличив при этом производительность, масштабируемость и безопасность бизнес-приложений. Корпоративная редакция способна управлять большими объемами данных в многопользовательской среде, обладает высокой производительностью, защищена от несанкционированного доступа и предоставляет решения для восстановления от сбоев.

«Цифровая эпоха открывает новые перспективы для сталелитейных предприятий. Выбор Oracle дает нам инновационную платформу и возможности для масштабирования наших существующих и будущих решений, продуктов и услуг по всем стратегическим направлениям в производстве, где ИТ играет критически важную роль, — заявил Юрий Шеховцов, директор по информационным технологиям компании «Северсталь». — Мы уверены, что расширение долгосрочного сотрудничества с Oracle будет способствовать реализации наших стратегических задач и переведет производственные процессы на новый технологический уровень».

Oracle предлагает интегрированный стек бизнес-приложений, баз данных, серверов, систем хранения и облачных технологий для расширения возможностей современного бизнеса. Для большинства компаний гибкость бизнес-процессов имеет решающее значение. Корпорация обеспечивает широкий выбор программных продуктов, аппаратных систем и моделей развертывания, включая публичные, частные и гибридные «облака», таким образом достигается соответствие технологий потребностям конкретного бизнеса.

«Для нас стратегически важно расширение сотрудничества с промышленными компаниями. “Северсталь” входит в число наших клиентов, вместе с которыми мы видим значимые рычаги для преобразований и роста, — подчеркнул Олег Жуков, региональный директор Oracle в России и СНГ. — Сегодня предприятия во всем мире сталкиваются с новыми рыночными реалиями. Им необходимо направлять бизнес по пути инноваций и предлагать продукты и услуги лучше и быстрее конкурентов. И мы рады поддержать долгосрочные планы одной из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний передовыми решениями и облачными сервисами, чтобы обеспечить рост производительности важнейших систем и процессов в соответствии с требованиями цифровой эпохи».