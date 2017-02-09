NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL

NEC Display Solutions в рамках международной выставки ISE 2017 представила два новых лазерных проектора серии PA. Как рассказали CNews в компании, ЖК-проекторы PA803UL и PA653UL просты в установке, обеспечивают качественное изображение и требуют меньше усилий по обслуживанию в процессе эксплуатации.

Два новых проектора снабжены полностью герметичным оптическим механизмом, поэтому уровень яркости у устройств остается стабильно высоким, нет риска оседания пыли и снижения качества изображения.

В числе других преимуществ — высокий световой поток (8000 ANSI лм у PA803UL, 6500 ANSI лм у PA653UL) и гибкие варианты инсталляции, обеспечивающие разворот на 360 градусов в любом направлении. Проекторы также оснащаются моторизированным зумом и фокусом, заменяемыми объективами и отличаются превосходной читаемостью изображения благодаря сочетанию высокого разрешения WUXGA, цифровой обработке сигнала 4K / 60 Гц и преобразованию цветов Rec2020.

«Дополнение линейки проекторов PA моделями PA803UL и PA653UL с лазерным источником расширяет спектр наших успешных решений для коммерческого и профессионального использования. Их можно применять в музеях, комнатах для совещаний и залах заседаний, использовать в вузах, сдавать в аренду. Работа без фильтра представляет не только новое техническое достижение в конструкции проектора, но и повышает надежность оборудования, сокращает операционные затраты заказчиков из всех перечисленных выше сегментов. Так как фильтры менять не требуется, сокращается время простоя, инженерам нет нужды выезжать на объект, выключать проектор и заниматься фильтрами», — сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке цифровых кинопроекторов и проекторов для больших помещений.

Поставки нового лазерного проектора PA653UL начнутся в апреле 2017 г. Проектор PA803UL появится в продаже в августе 2017 г.