«Микрон» поставит RFID-маркировку российскому производителю керамических изделий

Дизайн-центр «Микрон» (входит в группу компаний «Микрон») объявил о планах внедрения в качестве интегратора комплексного решения по маркировке производимой продукции и складскому учету на базе технологии радиочастотной идентификации (RFID) в «Кировской керамике» - одном из самых крупных российских производителей санитарных керамических изделий. Как рассказали CNews в компании, в рамках заключенного контракта «Микрон» поставит «Кировской керамике» оборудование радиочастотной идентификации и более чем 2 млн. RFID-меток, произведенных «Микроном», которые будут использоваться на предприятии для маркировки продукции.

Партнером в проекте выступит калужская IT-компания «КАМИН-Плюс», известная в регионе своими разработками в области поддержки ERP систем предприятий и систем производственной автоматизации.

RFID-технология, относящаяся к сфере «интернета вещей», уже стала актуальной среди решений по логистике, автоматизации контроля транспортировки и складирования, активно замещая штрих-кодирование. Это связано с тем, что новая технология имеет целый ряд преимуществ в использовании по сравнению с существующими системами идентификации: она способна качественно ускорить обработку данных при одновременном повышении контроля над операциями, связанными с перемещением товаров, и существенно снижает влияние человеческого фактора на все процессы.

Технология RFID-маркировки позволяет одновременно автоматически за несколько секунд идентифицировать сотни уникальных объектов, находящихся на расстоянии и вне прямой видимости оператора, значительно ускоряя бизнес процессы. Уникальный код каждой RFID-метки позволяет вести как групповой, так и индивидуальный учет товаров, а также при необходимости осуществлять на нее запись дополнительной информации. Кроме того, RFID-метки невозможно подделать, они устойчивы к механическим повреждениям, воздействию тепла и света.

Интегрирование RFID-технологий «Микрона» в складскую логистику позволит «Кировской керамике» осуществлять полный и оперативный контроль товародвижения на каждом этапе производства, а также обеспечит прозрачность и оптимизацию всех логистических процессов при обработке складских запасов, тем самым повышая экономическую эффективность и рентабельность предприятия.

По прогнозам Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting Group), к 2020 году объем рынка продуктов и услуг в сфере «интернета вещей» (IoT) достигнет $267 млрд, а ключевыми факторами роста доходов IoT рынка станут сервисы и инвестиции. Как ожидают аналитики в период с 2015 до 2020 года среднегодовые темпы роста рынка IoT технологий составят 20%. К 2020 году 50% расходов будет зависеть от дискретного производства, транспорта и логистики и коммунальных услуг, а интернет вещей будет оказывать непосредственное воздействие на отрасли, которые сегодня не основаны на технологиях.