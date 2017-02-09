Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний

Зарегистрировано два новых отраслевых CRM-решения, разработанных Maykor-GMCS на платформе Microsoft Dynamics CRM: для операторов фиксированной связи и сотовой связи. Об этом CNews сообщили в компании Maykor-GMCS.

Так, CRM-решение для операторов фиксированной связи автоматизирует ключевые процессы работы с сегментами b2b, b2c, b2g и b2o. Вся информация о клиентах и контрагентах, включая договора и историю обслуживания, хранится в единой системе. Для упрощения работы менеджеров разработаны панели мониторинга, позволяющие просматривать статистику по продажам, сервисам, а также отслеживать исполнение ежедневных задач. Счетчики SLA позволяют контролировать качество обработки заявок. Аналитический блок решения содержит инструменты для анализа операционной деятельности в различных разрезах. По словам разработчиков, решение легко встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру предприятия благодаря интеграции с внутренними и внешними системами (IP-телефонией, системами биллинга, файловыми хранилищами и др.).

В свою очередь, CRM-решение для операторов сотовой связи предназначено для управления продажами в высокомаржинальном b2b-сегменте. Оно автоматизирует процессы работы с текущими и потенциальными клиентами, управление коммуникациями и задачами. Использование решения стандартизирует работу менеджеров по продажам, оптимизирует кросс-функциональное и межрегиональное взаимодействие подразделений. Поддерживается интеграция с OSS- и BSS-системами, хранилищами данных, СЭД, почтовыми серверами и прочими системами, что обеспечивает прозрачность всех транзакций и взаимодействий, отметили в компании.

«Находясь в жестких рыночных условиях, операторам связи постоянно приходится искать новые возможности для повышения качества обслуживания и дополнительные источники прибыли. Преимущества вертикальных CRM-решений заключаются в том, что заказчик получает необходимую функциональность, учитывающую специфику отрасли, а также доступ к экспертизе разработчика, что минимизирует проектные риски и позволяет получить результат в кратчайшие сроки. В зависимости от потребностей решения могут быть развернуты как локально, так и в “облаке”», — рассказала Аурика Савчук, директор департамента многофункциональных клиентских решений и сервисов, Maykor-GMCS.

Предлагаемые решения уже используют несколько российских телекоммуникационных компаний, указали в Maykor-GMCS.