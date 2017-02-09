Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб.

Inoventica Services, компания группы Inoventica, вновь стала победителем открытого аукциона, проводимого в электронной форме Министерством Финансов России, по предоставлению информационно-технологической инфраструктуры для прикладного программного обеспечения Минфина России. Итоговая цена госконтракта оказалась на 20% ниже начальной цены и составила p9 995 192, сообщили CNews в Inoventica.

Пять лет назад Минфин принял решение о переносе в «облако» отраслевых информационных систем, используемых в деятельности министерства и его подведомственных учреждений. На протяжении этого периода Inoventica Services исполняет роль поставщика гибридного «облака» в результате победы в открытых аукционах, проводимых заказчиком.

Накопленные знания потребностей заказчика и опыт реализации проектов по размещению информационных систем Минфина в «облаке» позволили Inoventica Services одержать победу в аукционе, не оставив шанса второму участнику торгов — компании «Флекс», отметили в компании.

«Наличие собственной ИКТ-инфраструктуры, необходимых лицензий и оборудования, разработанного и апробированного решения, а также многолетней экспертизы позволило нам торговаться на понижение цены госконтракта, при этом не рискуя качеством его исполнения», — заявил генеральный директор Inoventica Services Виталий Слизень.

Согласно условиям вновь заключенного государственного контракта, Inoventica Services обеспечит непрерывное и бесперебойное функционирование информационных систем Минфина России, в том числе в случае выхода из строя основного ЦОДа Минфина. Катастрофоустойчивость инфраструктуры Inoventica Services достигается географической разнесенностью площадок ЦОД (основной и резервной) на расстояние не менее чем 150 километров, пояснили в компании.

Реализация указанного проекта подразумевает предоставление виртуальных серверов для размещения прикладного программного обеспечения заказчика, их резервное копирование для оперативного восстановления данных в случае необходимости, а также высокую доступность ресурсов на уровне 99,98%.

Минфин России с 2012 г. постепенно расширял перечень информационных систем, переносимых в «облако». Так, к размещенным в «облаке» Inoventica Services программному комплексу «Бюджетное планирование», Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности и системе мониторинга и управления проектами Минфина России с 2015 г. добавилась подсистема «Кассовый план».

В соответствии с условиями госконтракта, обе площадки ЦОД Inoventica Services оснащены системой invGuard для защиты информационных ресурсов заказчика от сетевых DDoS-атак, разработанной компанией «Иновентика технолоджес». Система включена в единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи России и в настоящее время проходит сертификацию ФСТЭК.