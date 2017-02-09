Эксперты Polycom предсказали подъем культуры «гибкого» рабочего пространства в 2017 году

Polycom прогнозирует, что после поворотного 2016 г. в 2017 г. видеоконференцсвязь будет играть всё более важную роль как часть объединённого опыта совместной работы. Наряду с тенденцией распространения видеоконференцсвязи и её применения в самых разнообразных целях (не только для проведения встреч) компания Polycom совместно с ведущим аналитическим агентством MZA Limited выделила три ключевых тренда, которые могут повлиять на развитие корпоративных технологий в 2017 году.

1. Потребительский опыт человека сильно влияет на его ожидания от интерфейса, простоты применения решений и возможности получить доступ к ним вне зависимости от фактического местонахождения. Делая инструменты более доступными, компания Polycom отмечает повышение спроса на более простые в использовании, умные и экономичные технологии для рабочего пространства. Как и предсказывалось, миллениалы являются одним из основных драйверов этих перемен. В то же время по мере того, как потребительские технологии становятся более доступными, продвинутые пользователи всех возрастных категорий получают возможность решать практически любые задачи с помощью мобильных устройств. Такие понятия, как дополненная реальность (AR), интуитивные интерфейсы, носимая электроника, распознавание речи и доступ по отпечатку пальца, стали частью нашей повседневной жизни.

По прогнозам Polycom, в 2017 году произойдут перемены в области технологий деловых коммуникаций: к компаниям приходит понимание того, что аудитории потребителей персональных и корпоративных решений пересекаются. Основываясь на этом, эксперты Polycom ожидают, что больше производителей будут выпускать простые в использовании интерфейсы, упрощенные / умные приложения, облачные продукты и интуитивно понятные инструменты, чтобы добиться большего соответствия ожиданиям потребителей.

2. В 2017 году бизнесу потребуется гибкая система безопасности. Точнее, настолько гибкая, насколько это необходимо с технологической точки зрения. Информационная безопасность критически важна, поэтому её принципы будут продолжать развиваться, чтобы отвечать требованиям непрерывно меняющегося рабочего пространства и рабочего места. Мы наблюдаем за постепенным внедрением технологий блокчейн и шифрования данных, что в некоторой степени препятствует несанкционированному доступу к персональной и корпоративной информации. Однако на фоне развития облачных решений и распространения видео- и аудиохакерства (да-да, сеансы конференц-связи тоже становятся объектами взлома!) компании должны внедрять технологии анализа поведения и многоуровневые системы безопасности, чтобы защититься от новых угроз.

3. К концу 2016 года уже 60% занятого населения мира пользовались преимуществами удалённой работы. Потребность бизнеса в ускоренном реагировании на рыночные изменения и оперативном принятии решений способствует распространению гибкой формы занятости. А поскольку гарантия хорошего самочувствия и собранности играют всё более важную роль в организации рабочего пространства, эксперты Polycom ожидают, что в 2017 году методы и технологии удалённой работы будут применяться ещё более широко.

Привлечение и удержание талантливых сотрудников остаётся ключевой задачей для многих организаций. Компании, которые обеспечивают наибольшую гибкость рабочего процесса и развивают культуру удаленной работы, смогут привлечь и удержать самые ценные кадры. Таким образом, руководству компаний надо будет поддерживать и стимулировать переход сотрудников от культуры формального присутствия в офисе к культуре работы из любого места.

Для достижения этой цели важнее всего предоставить сотрудникам подходящие средства совместной работы, которые позволят стабильно выполнять профессиональные обязанности где угодно. Любая компания пользуется решениями для конференц-связи (даже если это обычные телефоны), но по мере развития тренда удаленной работы растёт и потребность в инструментах с более широкими возможностями. В разработке технологий обмена видео, аудио и контентом уже произошёл большой прорыв. И этому движению вперёд суждено продолжиться, поскольку пользователи и организации стремятся развёртывать всё более эффективные решения для совместной работы, которые лучше поддерживают возможности участия в проектах из любого места до, во время и после сеансов связи.

Достижения в развитии облачных технологий позволяют эффективно решать профессиональные задачи где угодно и когда угодно. Это делает совместную работу быстрой и более производительной, независимо от местоположения сотрудников, и не нарушает баланс между работой и личной жизнью. Таким образом, с технологической точки зрения в 2017 году мы станем свидетелями потрясающих инноваций в области видеоконференцсвязи.

2016 год запомнится как период ярких событий в политике и экономике. Для бизнеса это значит, что теперь необходимо быть более гибкими, чем когда-либо прежде, поскольку в разных точках земного шара меняются правовые условия ведения бизнеса.

«Компании стремятся упорядочить рабочие процессы, повысить производительность, ускорить и улучшить процесс принятия решений, поэтому в 2017 году разумным шагом будет внедрение инструментов для совместной работы, которые обеспечат высокую эффективность внутренних и внешних коммуникаций, — сказал Стефани Уотсон, генеральный директор MZA Limited. — В 2017 году мы станем свидетелями ощутимого прогресса в области технологий совместной работы, которые объединят функции обмена контентом, видео и сообщениями в интуитивно понятных решениях, простых в использовании и внедрении. Эти инструменты будут широко применяться, повышая эффективность работы и прибыльность бизнеса».