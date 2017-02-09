Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX

Компания VMware представила новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX, которые ориентированы на самые разнообразные и развивающиеся потребности ИТ и разработчиков. С VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 компания оптимизирует поддержку критически важных для ИТ-задач — автоматизации, безопасности и непрерывности работы приложений. При этом компании-разработчики получают гибкую программно-определяемую инфраструктуру для создания сред нативных облачных приложений, сообщили CNews в VMware.

VMware NSX for vSphere — это платформа сетевой виртуализации для инфраструктур на основе vSphere. VMware NSX-T представляет собой платформу сетевой виртуализации для приложений нового поколения, основанных на гетерогенной архитектуре. VMware NSX — фундаментальная часть стратегии VMware по сетевой трансформации в индустрии ИТ. Платформа сетевой виртуализации NSX является краеугольным камнем кросс-облачной архитектуры VMware Cross-Cloud Architecture и ключевым компонентом продуктов VMware Cloud Foundation, Cross-Cloud Services и VMware Cloud on AWS.

«С этим обновлением мы по-прежнему ориентированы на оптимизацию поддержки заказчиков в их работе с NSX, при этом мы стараемся еще больше упростить текущие операции при масштабировании, — заявил Милин Десаи (Milin Desai), вице-президент бизнес-подразделения продуктов, сетевых технологий и безопасности компании VMware. — Мы также продолжаем развивать NSX как платформу сетевой виртуализации для гетерогенных сред, позволяя нашим заказчикам с легкостью применять новые средства разработки приложений или использовать публичные облака».

В VMware NSX for vSphere 6.3 реализована поддержка последней версии vSphere 6.5. Нововведения в продукте призваны упростить операции, обеспечить оптимизированные безопасность и масштабирование. При этом до 5 раз сокращено время обновления платформы до новой версии, указали в компании.

Новый инструмент для управления правилами приложений Application Rule Manager и средство мониторинга Endpoint Monitoring обеспечивают видимость активности на уровне ОС до сетевых потоков, что позволяет автоматизировать обновление политик и правил, а также облегчить применение микросегментации.

Нововведения помогают заказчикам, которые масштабируют SDDC-среды на несколько ЦОДов и несколькими VMware vCenters, применять единые и динамичные политики безопасности.

В то же время, теперь NSX позволяет заказчикам расширить единую виртуальную сетевую инфраструктуру на сеть филиалов, обеспечивая централизованное управление безопасностью.

Оптимизированная поддержка продукта VMware vCloud Director обеспечивает расширенные возможности по использованию функций NSX в режиме самообслуживания в многопользовательских инфраструктурах поставщиков облачных услуг и инфраструктуре NFV.

В свою очередь, VMware NSX-T 1.1 предлагает заказчикам гибкую программно-определяемую инфраструктуру, позволяющую им создавать инфраструктуру для нативных облачных приложений. Вместе с релизом VMware NSX-T 1.1 VMware предоставила: поддержку VMware Photon Platform — корпоративной платформы для нативной облачной инфраструктуры, оптимизированной для работы с контейнерами и современными приложениями, которые были специально созданы для запуска в многопользовательских и масштабируемых средах, управляемых посредством API; расширенную поддержку гипервизора KVM от Canonical и Red Hat; обновленную поддержку OpenStack Newton и Mitaka; новую бета-программу для заказчиков, заинтересованных в возможностях подключения к сети и обеспечении безопасности для контейнеров и новых приложений с использованием Container Network Interface (CNI).

VMware NSX for vSphere 6.3 и VMware NSX-T 1.1 уже доступны для заказа. Кроме того, заказчики, которые ранее приобретали VMware NSX или покупают сейчас, смогут загрузить и установить любую из двух версий и даже переключаться между ними без необходимости снова покупать NSX — при условии, что у них есть необходимые лицензии. Гибкие варианты лицензирования доступны для инфраструктур с виртуальными рабочими столами (одновременное лицензирование пользователей), инфраструктур для удаленных офисов/офисов филиала (за каждую VM лицензию) и для партнеров сети vCloud Air Network (лицензирование по подписке).