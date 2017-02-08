Viewsonic представила интерактивные панели Interactive Flat Panel с модулями Intel SDM

Viewsonic объявила о начале сотрудничества с Intel. Как рассказали CNews в компании, в рамках международной выставки ISE 2017, проходящей в Амстердаме (Нидерланды) с 7 по 10 февраля, Viewsonic продемонстрирует первые совместные продукты - панели серии Interactive Flat Panel (IFP) и цифровые вывески (Digital Signage) со встроенными вычислительными модулями Intel SDM (Smart Display Module).

С началом сотрудничества с Intel по продвижению модулей SDM, пользователи Viewsonic получают преимущества нового отраслевого стандарта для более эффективной работы с дисплеями в корпоративной среде и в приложениях для розничной торговли.

«Результатом сотрудничества компаний Viewsonic и Intel стала разработка лучших за многие годы продуктов, — сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. — Мы рады представить результат совместной работы. Внедрение модулей Intel Smart Display Module (Intel SDM) в наши линейки Interactive Flat Panel и Digital Signage. Intel SDM — являет собой пример эффективного оснащения дисплеев вычислительными функциями с возможностями оптимизированной обработки. Это самый маленький и энергоэффективный «вычислительный движок» для устройств IFP, нацеленных на корпоративный рынок и розничную торговлю».

Viewsonic Interactive Display — решение в корпоративном сегменте и в сфере образования. Они включают в себя такие средства как доступ к облачному хранилищу One Touch Google Drive, поддерживают видеозвонки и такие популярные корпоративные приложения как Slack и Trello. Smart Signage — новейшее решение Viewsonic для цифровой рекламы, завоевавшее популярность в гостиничном, ресторанном бизнесе, в приложениях для кафе.

Intel SDM — технология нового поколения, нацеленная на удовлетворение потребностей в медиаплеерах, интегрированных с дисплеями. Intel SDM «ужимает» модуль до размера, составляющего примерно половину размера аналогичных дисплейных модулей. Такой компактный дизайн обеспечивает большую портативность и гибкость при установке модуля в разные модели дисплеев Viewsonic и позволяет обойтись без подключения к внешнему компьютеру.

«При разработке приложений для встроенных мультимедийных плееров нового поколения мы четко фокусируемся на трех основных пунктах: компактность, производительность и пригодность решения для будущих приложений. Модуль Intel Smart Display Module поддерживает самые передовые бескорпусные конструктивные подходы с экономически эффективной реализацией интегрированных медиаплееров на процессорах Intel», — сказал Жозе Авалос (Jose Avalos), директор корпорации Intel по визуальным решениям для ритейла и интернета вещей.