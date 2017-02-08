В системе Atlas реализован алгоритм для автоматического расчета срока готовности заказа

В системе автоматизации Atlas появился «умный» алгоритм, который самостоятельно рассчитывает срок, когда производственный заказ будет готов. Внутри модуля MES разработан специальный интерфейс — «Панель заказчика». Сотрудники клиента, получившие доступ, следят за статусом заявки в онлайн-режиме. Они видят не только плановое, но и фактическое время выхода, рассказали CNews в компании Atlas Software. Таким образом, клиенту больше не потребуется дополнительно звонить и уточнять готовность товара. И производитель также экономит ресурсы своих менеджеров.

Важность и необходимость такой функции вызвана тем, что плановое время зачастую отличается от фактического, пояснили в компании. Производство, особенно сложных изделий, требует десятки операций. И на одну нужны сутки, а на другую — 1 час. Плановое время рассчитывается из длины всего процесса, но заказ может задержаться на любом из этапов.

«Порой менеджеры, принимающие заказ, плохо представляют, на каком этапе он находится в конкретный отрезок времени, — отметил глава Atlas Software Сергей Вихарев. — Они получают примерные сроки готовности, но не могут их контролировать. Эту неточную информацию они и вынуждены сообщать клиентам. А в случае задержек — оправдываться и извиняться».

Поэтому в компании создали инновационный алгоритм, который постоянно пересчитывает время, когда выйдет изделие. Система не прогнозирует, а показывает реальную ситуацию. Поэтому менеджер всегда видит актуальную и свежую информацию, подчеркнули в Atlas Software. При этом, по словам разработчиков, «умный» алгоритм адаптируется под производство: учитывает параллельные операции, срок исполнения каждого этапа, сменность сотрудников и график работы. Это напрямую влияет на потребительскую ценность товара, так как повышает качество обслуживания конечных клиентов. Менеджеры оперативнее узнают об изменениях и сообщают о них заказчикам, а руководители, в свою очередь, оперативнее принимают решения при серьезных задержках.