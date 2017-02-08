«Крок» открыл центр комплексных решений на основе технологий Intel

Первый в мире Центр комплексных решений на основе технологий Intel открылся на территории офиса «Крок». Особенность центра заключается в широте спектра представленных решений, реализованных системным интегратором при участии более 20 технологических партнеров «Крок». В отличие от аналогичных лабораторий, здесь представлены уже готовые решения в рамках концепций IoT (интернет вещей), Smart City («Безопасный город») и других инновационных направлений, сообщили CNews в «Крок».

Новый центр открыт для всех корпоративных заказчиков из разных отраслей, которым интересно познакомиться и собственноручно протестировать технологии будущего. Решения, представленные к демонстрации в центре сегодня, условно можно разделить на 4 основных блока: организация современного офиса, интеллектуальные городские системы, видеоаналитика и решения по мониторингу здоровья.

«Совместными усилиями команд экспертов “Крок” и Intel удалось подготовить к демонстрации уже более 10 передовых решений, — рассказал Игорь Никулин, заместитель генерального директора, директор департамента информационных технологий «Крок». — Уникальный формат центра носит динамический характер и предусматривает постоянное пополнение списка новыми инновационными решениями не только для России, но и для всего мира».

В центре представлены решения, которые применимы в самых разнообразных сферах. Так, системы для организации офисов позволяют создавать многофункциональные конференц-комнаты для совместной и беспроводной работы. А при необходимости создать эффективный канал корпоративной коммуникации (например, для территориально распределенных офисов) используется технология Digital Signage. Она позволяет централизовано в режиме онлайн управлять трансляцией мультимедийного контента на ЖК-экраны, проекторы, видеостены и пр. вне зависимости от их количества и местоположения, указали в «Крок».

Важное место в ряду инновационных решений центра занимают интеллектуальные городские системы. Их функционал позволяет централизовано управлять инфраструктурой ЖКХ, дорожным движением, безопасностью и охраной стратегических объектов.

По словам представителей компании, Wi-Fi- и видеоаналитика, а также возможности распознавания лиц сегодня вызывают больший интерес у руководителей торговых компаний и режимных предприятий, хотя такие решения применимы и во многих других областях. Они используют концепции интернета вещей и больших данных для сбора, обработки и анализа огромных объемов данных, что дает возможность получать важную для развития и защиты бизнеса отчетную информацию.

Решения по мониторингу здоровья и отслеживанию эмоционального состояния занимают отдельную нишу среди решений центра. Терминалы для экспресс-диагностики позволяют выявлять признаки утомления, стресса и нарушения здоровья без участия врача и забора биоматериала, с использованием лишь неинвазивных методов анализа. Решения находят применение в областях, связанных с риском (охранные и инкассаторские службы, высотные рабочие, опасное производство), и в повседневной офисной деятельности.

Кроме того, в центре представлены и решения для создания ИТ-инфраструктуры, которые упрощают управление виртуальными и облачными средами, платформы по обеспечению стабильной работы аналитических бизнес-систем, а также катастрофоустойчивые сервисы для защиты корпоративных данных от потерь.