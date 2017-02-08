Honeywell и Aereon займутся совместным развитием интернета вещей в нефтегазовом секторе

Honeywell и Aereon объявили о начале сотрудничества в области разработки решений, которые помогут промышленным предприятиям повысить безопасность, эффективность и надежность производственных операций за счет использования ресурсов экосистемы промышленного интернета вещей (IIoT) от Honeywell.

«В течение многих лет производители искали пути решения производственных проблем, которые ранее считались неразрешимыми, включая незапланированные простои, наличие малопродуктивных активов и неэффективность цепочек поставок, — сказал Эндрю Хёрд (Andrew Hird), вице-президент и генеральный директор направления цифровой трансформации подразделения «Промышленная автоматизация». — Благодаря возможностям IIoT мы сможем найти новые подходы к решению этих проблем. Важнейшим шагом на пути к этому является создание промышленной экосистемы, в которой будут использоваться знания и опыт ряда поставщиков оборудования и услуг, таких как компания Aereon».

Экосистема INspire — ключевой элемент инициативы Honeywell по внедрению передовых сетевых технологий для производства. Она помогает производителям использовать промышленный интернет вещей для повышения уровня безопасности, эффективности и надежности операций как на отдельно взятом заводе, так и на всех объектах предприятия.

Компания Aereon известна решениями по снижению вредных выбросов в атмосферу, применяемым на множестве объектов нефтегазового сектора — от устья скважины до автозаправочной станции. Компания предлагает продукты для факельных систем, систем с закрытыми камерами сгорания, высокоэффективных термических окислителей и установок для улавливания газов и паров.

«Основное преимущество Aereon – широкий ассортимент целевых систем для сжигания топлива и улавливания паров, причем их проектирование, производство и поддержка осуществляются силами наших специалистов, — сказал Марк Зысковски (Mark Zyskowski), старший вице-президент Aereon по международной деятельности. — Мы рады поделиться опытом по работе с экосистемой IIoT, которую Honeywell развивает для повышения рентабельности операций своих заказчиков».

Honeywell и ее партнеры по экосистеме создают удобную инфраструктуру, посредством которой заказчики получают доступ к безопасным методам сбора и консолидации данных, а также к средствам их расширенного анализа. Эта инфраструктура задействует профильные знания обширной и уникальной экосистемы ведущих поставщиков оборудования и лицензиаров технологий, помогает заказчикам использовать полученную информацию для определения способов сократить или даже полностью устранить нарушения производственных процессов и проявления неэффективности.

Располагая большим объемом консолидированных данных, производители смогут применять высокоуровневые методы анализа для получения более детальных выводов, масштабировать эти данные по мере необходимости для решения различных задач по управлению отдельными объектами или процессами в масштабах всего предприятия, а также пользоваться поддержкой сообщества экспертов в области мониторинга и анализа данных.

«Возможности Honeywell по консолидации данных, обеспечению информационной безопасности и разработке программного обеспечения в сочетании с глубокими знаниями ее партнеров по отрасли, включая Aereon, позволят заказчикам находить решения задач, которые ранее были неразрешимы, — отметил Хёрд. — К таким задачам относятся устранение незапланированных простоев, увеличение выхода продукции, соблюдение нормативных требований, повышение безопасности и оптимизация стратегий цепочек поставок».