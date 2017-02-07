Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок

Протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип реализован на базе СПО MultiChain, сообщили CNews в «РТС-тендер». Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционированных изменений. К платформе, созданной дирекцией информационных технологий федеральной электронной площадки «РТС-тендер», могут быть подключены все электронные площадки по 44-ФЗ и 223-ФЗ без ограничения на безвозмездной основе. Как ожидается, система единой аккредитации на всех площадках значительно расширит возможности поставщиков участвовать в государственных и корпоративных закупках.

«Предлагаемое решение позволяет коллективно подойти к ответу на комплекс вызовов, стоящих перед институтом закупок, в частности, существенно упростить доступ субъектов МСП к закупкам, обеспечить возможность создания и автоматического обогащения единого профиля поставщика, оптимизировать операционные затраты крупных удостоверяющих центров, тем самым радикально повысив эффективность, информационную прозрачность и безопасность отрасли, — заявил руководитель ИТ-службы, заместитель генерального директора по государственному заказу электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Григоренко. — Надеемся, что участники рынка и Министерство экономического развития РФ поддержат нашу инициативу».

Как отмечается, развитие информационных технологий на базе блокчейн является важной частью инвестиционной программы площадки «РТС-тендер». Одним из направлений работы является внедрение системы интеллектуального анализа больших данных рынка закупок, позволяющей изменить традиционные подходы к идентификации и анализу надежности поставщиков, принятию решений по реализации комплекса связанных финансовых продуктов и сервисов, упрощающих участие в закупках. По словам представителей «РТС-тендер», технологии блокчейн позволяют гарантированно надежно увязать разнородные источники данных, используемых при анализе, в единый информационный массив.

В рамках развития данной концепции в конце 2016 г. на площадке «РТС-тендер» был расширен функционал личного кабинета поставщика, который включает в себя комплекс финансовых и информационно-аналитических решений, упрощающих участие в закупках, и повышает эффективность процесса. В частности, на базе единой информационной платформы площадки реализованы сервисы: выдачи банковских гарантий и тендерного кредитования по 44-ФЗ и 223-ФЗ, финансирования исполнения контракта, система тендерных аналитических решений СТАР, сервис транспортной доставки, модуль проверки контрагентов и многие другие.