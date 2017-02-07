МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области

«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), «Альфа-Банк» и платежная система «Лидер» запустили совместный проект, целью которого является повышение доступности платежных сервисов для физических лиц.

Как сообщили CNews в «Лидере», жители Москвы и Московской области получили возможность оплачивать услугу присоединения к электросетям в терминалах платежной системы «Лидер» во всех офисах МОЭСК на территории столицы и области.

«Установка терминалов позволит клиентам совершать оплату по заключенным договорам непосредственно в офисах компании, а МОЭСК снизит риски недополучения денежных средств по неопознанным платежам при оплате услуг физическими лицами через банки», — отметили в МОЭСК.