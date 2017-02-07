«МКМ-Софт» использует ресурсы «Облака SuperNovo»

Оператор облачных сервисов Украины De Novo предоставляет ресурсы «Облака SuperNovo» компании «МКМ-Софт». Сервисы SuperNovo позволят экспертам «МКМ-Софт» предоставлять услуги комплексной автоматизации систем учета и управления предприятиями, сообщили CNews в De Novo.

Компания «МКМ-Софт» специализируется на автоматизации бизнеса, а также является авторизированным учебным центром и центром сертификации «1С». Решения, внедряемые экспертами «МКМ-Софт», способны автоматизировать ключевые бизнес-процессы малых и средних предприятий. Для обеспечения этой функции требуется также динамичная ИТ-инфраструктура, обладающая достаточным уровнем производительности и надежности. По этой причине эксперты «МКМ-Софт» приняли решение о старте использования «Облака SuperNovo».

«Через портал самообслуживания мы за пару минут можем развернуть в “Облаке SuperNovo” практически любой ИТ-ландшафт, — рассказал Владимир Музыка, директор «МКМ-Софт». — По сравнению с SuperNovo, традиционный подход к ИТ будет дорогостоящим и при этом менее надежным».

Как отмечается, надежность SuperNovo обеспечена многолетней экспертизой De Novo в сфере эксплуатации и строительства облачных инфраструктур. Кроме того, SuperNovo расположено в центре обработки данных De Novo, который безостановочно работает с момента запуска. Удобство и быстрота использования сервисов SuperNovo обеспечиваются благодаря автоматизированному порталу самообслуживания, при помощи которого ИТ-инфраструктуру можно создать за 7-10 минут с момента регистрации на сайте. Эти параметры, а также доступная цена делают SuperNovo оптимальным предложением для украинских предприятий, не обладающих значительными бюджетами, считают в компании.