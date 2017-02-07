«Корус Консалтинг» пополнила портфель решений облачной платформой Anaplan

«Корус Консалтинг» объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Anaplan. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества системный интегратор будет предоставлять клиентам услуги по созданию, внедрению, консультационному сопровождению и поддержке приложений для финансового и операционного планирования, бизнес-моделирования и прогнозной аналитики в облаке со встроенной технологией in-memory на базе SaaS-платформы Anaplan.

Anaplan — облачная платформа для управления эффективностью организации, разработанная с учетом опыта развития существующих традиционных систем. С помощью Anaplan бизнес-пользователи могут создавать, совместно использовать и сопровождать приложения для решения таких задач, как бюджетирование, планирование продаж, операционное планирование, прогнозирование спроса и многих других. В решении используется in-memory архитектура баз данных собственной разработки HyperBlock.

Архитектура решения обеспечивает высокие масштабируемость и скорость вычислений, а также гибкость управления бизнес-моделями, которая ранее была недостижима при использовании традиционных решений класса CPM. Anaplan позволяет создавать детальные плановые и аналитические приложения (модели), быстро настраивать расчёты, связывать модели в единый контур интегрированного бизнес-планирования, сохраняя прозрачность процесса для бизнес-пользователей.

Простота и легкость взаимодействия с системой касается не только конечных пользователей, но и специалистов, настраивающих и сопровождающих модели. Внедрять и сопровождать системы планирования на базе платформы Anaplan смогут и обычные бизнес-пользователи после прохождения необходимого обучения. Поможет им в этом множество встроенных инструментов, например, автоматическая визуализация связей модулей внутри системы и визуально удобное представление алгоритмов расчета плановых показателей.

«"Корус Консалтинг" - одна из сильнейших на российском рынке команд как в области разработки методологии бюджетного управления и бизнес-планирования, так и в части внедрения автоматизированных систем управления эффективностью организаций. Опыт и талант экспертов "Корус Консалтинг", а также мощная экспертиза в ряде ключевых для нас отраслей великолепно дополнят возможности нашей платформы и увеличат ее ценность для российских компаний, с умом подходящих к управлению бизнесом,» — сказал Евгений Велесевич, директор Anaplan по России и СНГ.

«Мы следуем за потребностями клиентов и развиваем линейку продуктов для автоматизации всех аспектов деятельности служб, занимающихся бизнес-планированием и управлением эффективностью. Платформа Anaplan уже стала одним из лидеров квадранта Gartner Group и все больше компаний, в том числе и в России, выбирают эту облачную платформу для планирования своей деятельности. Работая с Anaplan, наши заказчики будут тратить меньше времени и усилий на обработку данных, оперативно получать точные результаты и гибко планировать любые изменения своей деятельности» — подчеркивает Александр Рахманов, генеральный директор «Корус Консалтинг».