«Автономные Системы» внедрили «Контур-Поток» на одном из крупнейших транспортных узлов Краснодарского региона

«Автономные Системы» объявили о внедрении комплекса распознавания лиц «Контур-Поток» на крупнейшем транспортном узле Краснодарского края в составе интегрированной системы безопасности региона. Как рассказали CNews В компании, на объекте система обслуживает более 40 камер видеонаблюдения, объединенных в единую информационно-коммуникационную сеть. Комплекс выполняет функцию распознавания лиц пассажиров и обслуживающего персонала в режиме реального времени и оповещает сотрудников служб безопасности об обнаружении лиц, находящихся в розыске, и пропавших людях.

После проведения Олимпийских игр 2014 г. транспортная инфраструктура г. Сочи стала «воротами» для юга России в целом, объединив все популярные виды сообщения: железнодорожное, морское, воздушное и автомобильное. Пропускная способность некоторых объектов при этом составляет более 15 тыс. человек в час.

Работы по проекту велись совместно компаниями «Техноохрансервис» и Автономные Системы».

Генеральный директор «Техноохрансервис» Федоров Сергей Михайлович отметил: «Помимо высокой посещаемости, оснащенный объект считается одним из самых красивых памятников архитектуры не только России, но и Европы. Этот факт несомненно повлиял на развитие проекта. С одной стороны, усложнились монтажные работы (объект можно считается одним из самых сложных с точки зрения совмещения современной технологии и архитектуры), а, с другой стороны, высокая востребованность объекта несомненно сделала проект значимым для региона. Комплекс распознавания лиц является полностью российской разработкой, поэтому проблем с дальнейшей поддержкой системы не возникнет».

«В проекте задействованы самые передовые разработки компании, включающие как наши флагманские технологии видеоидентификации и сопровождения лица человека в кадре, так и менее известные, но показавшие свою эффективность. Например, интеллектуальная система рассылки оповещений позволяет минимизировать время реагирования за счет использования подсистемы навигации внутри помещений и снаружи с использованием GPS/ГЛОНАСС и WiFi. В данном случае заказчик получил комплексное решение поставленной задачи, построенное на отечественных коробочных продуктах нашей разработки», - сказал Иван Тихонов, начальник управления биометрии и интеллектуальных систем безопасности компании «Автономные Системы».