Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса

Группа компаний Angara объявила о приобретении в пользование гиперконвергентного web-scale решения Nutanix. Как рассказали CNews в компании, сделка стала первым внедрением платформы Nutanix в среде российских компаний-поставщиков ИТ-услуг.

Основными проблемами традиционных data-центров являются сложность архитектуры, реализованной системами от различных вендоров, многообразие коммуникаций, ресурсоемкость с точки зрения габаритов и энергопотребления, плохая масштабируемость (нелинейность).

Динамичным, активно развивающимся ИТ-компаниям необходимы мощные и гибкие решения для успешного развития бизнеса. Именно таким является платформа Nutanix, которая объединяет в себе вычислительные ресурсы и систему хранения данных (СХД). Nutanix обеспечивает производительность на уровне HiEnd-СХД и возможность линейного масштабирования.

Дмитрий Пудов, технический директор ГК Angara, сказал: «Наша компания стремительно растет, наращивает бизнес, увеличивает мощности, поэтому у нас возникла потребность в новой веб-Scale инфраструктуре – высокопроизводительной, распределенной и надежной, с программно-определяемой архитектурой. В процессе выбора решения мы рассматривали несколько систем от различных вендоров и в итоге остановились на Nutanix, поскольку эта платформа проста в управлении, полностью автоматизирована и предоставляет мощную аналитику. Кроме того, она позволяет осуществлять «бесшовные» миграции между гипервизорами и облаками; платформа безопасна и отказоустойчива. Интеграция этого решения поможет нам стремительно расти самим, а также оперативно и эффективно решать задачи, поставленные заказчиками».

В 3 квартале 2016 г. количество клиентов, пользующихся гиперконвергентными решениями Nutanix, составило свыше 3500 компаний. Среди них — Activision Blizzard, Best Buy, Jabil Circuit, Kellogg, Nintendo, Nordstrom, Toyota. В России система тестируется несколькими компаниями в финансовой и телекоммуникационной сфере, однако ГК Angara стала первым среди быстрорастущих ИТ-компаний официальным пользователем виртуальной платформы Nutanix в России.

Питер Мейджор, директор регионального отделения Восточной Европы и СНГ компании Nutanix, отметил: «Для Nutanix интеграция группой компаний Angara является первым опытом внедрения нашего решения в среде российских поставщиков ИТ-услуг в целом и сервисов информационной безопасности в частности. Нам важен этот опыт, поскольку ИТ-отрасль является высокодинамичной, значительная часть компаний переживает бурный рост, а значит, предъявляет повышенные требования и ставит нетривиальные, сложные задачи перед системами, на которых строится их бизнес. Выбор Angara в пользу платформы Nutanix является признанием лидерства нашего решения».