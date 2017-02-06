«Видеоинтеллект» разработал новую систему для обеспечения безопасности на транспортных объектах

Компания «Видеоинтеллект» — участник ИТ-кластера «Сколково», разработчик систем видеоаналитики нового поколения для сложных сцен видеонаблюдения, а также для видеокамер нестационарного размещения — анонсировала новое решение для обеспечения безопасности на транспортных объектах, являющееся 100% российской разработкой.

В компании применяли научный подход к созданию видеоаналитической системы «Видеоинтеллект». Разработанные учеными детекторы позволяют обнаружить оставленные предметы небольшого размера даже на сливающемся фоне и в толпе пассажиров, а также распознать асоциальное поведение. Система оперативно передает сигнал об обнаружении и помогает предотвращать угрозу жизни заранее, указали в компании.

По словам разработчиков, в решении предусмотрены алгоритмы для любых мест видеонаблюдения и сценариев. При этом обеспечивается возможность программной и аппаратной интеграции «Видеоинтеллекта» со сторонними системами и оборудованием.

«В современных условиях одной из важнейших задач эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, таких как вокзалы, метро, аэропорты, является обеспечение безопасности людей. Ключевая составляющая — системы видеонаблюдения, — отметил Павел Сажин. — Однако технологии многих даже мировых производителей систем интеллектуального видеонаблюдения, показывающие отличные результаты в стерильных условиях, становятся недостаточно эффективными в реальной эксплуатации на сложных объектах, характеризующихся интенсивными пассажиропотоками. Мы создали решение, кардинально отличающееся от существующих систем на рынке, и можем смело говорить о том, что “Видеоинтеллект” — продукт нового поколения».

По утверждению представителей компании, по итогам испытаний в реальных условиях — в метро Санкт-Петербурга и Казани — разработка продемонстрировала необходимый уровень эффективности работы.

«Мировая практика показывает, что рынку в самых различных отраслях необходимы ноу-хау, которые станут оптимальным инструментом как в обеспечении должного уровня безопасности в компаниях всех уровней, так и увеличении продаж отдельно в бизнесе. Международные гиганты тратят большое количество денег на разработки, которые в итоге оказываются не совсем рентабельными и доступными для массового рынка, — заявила Светлана Черткова, основатель и учредитель компании «Видеоинтеллект». — Однако в России появился продукт, который не требует больших вложений, но при этом показывает высокую эффективность. Платформа “Видеоинтеллект” становится настоящим помощником в ритейле, транспортной сфере, финансовых учреждениях, а также в частной жизни».

Как отмечается, на данный момент система «Видеоинтеллект» тестируется и внедряется на федеральных транспортных объектах, в образовательных учреждениях, банковских отделениях и магазинах крупных сетевых ритейлеров.