В «Росэлектронике» разрабатывают радиационно-стойкие аттенюаторы

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о том, что ее специалисты приступили к разработке перестраиваемых аналоговых аттенюаторов (устройств снижения амплитуды и мощности сигнала) для приемно-передающих блоков радиоаппаратуры с повышенными эксплуатационными требованиями.

Соответствующие ОКР в рамках программы импортозамещения осуществляет входящее в «Росэлектронику» нижегородское НПП «Салют». Как рассказали CNews в компании, планируется, что к 2019 г. будут разработаны 6 типов устройств с диапазоном рабочих частот 0,01-30 ГГц, а также освоена технология их серийного производства.

Проектируемые устройства, кроме широкополостности, должны обладать высокими радиационной стойкостью и быстродействием, повышенными надежностью, сроком службы и стойкостью к воздействию климатических и механических факторов.

По совокупности параметров разработки не имеют российских аналогов и призваны заменить комплектующие американских компаний Mini-Circuits, TriQuintSemiconductor и Hittite Microwave Corp.

Аттенюаторы, как устройства корректировки сигнала применяются во множестве изделий СВЧ-техники.