Software AG представила ARIS с поддержкой новой версии SAP Solution Manager 7.2

Software AG представила инструмент анализа бизнес-процессов, который поддерживает новую версию SAP Solution Manager как локально, так и в облаке. Как рассказали CNews в компании, ARIS представляет собой среду совместной работы по оптимизации процессов, обеспечивающую удобные и доступные по запросу средства документирования и анализа процессов.

ARIS обеспечивает стандартный обмен данными между своей средой анализа бизнес-процессов и новым API-интерфейсом SAP Solution Manager 7.2. Использование среды ARIS for SAP Solutions позволяет упростить внедрение технологий SAP, сократить время работы над проектами почти на 40% и ускорить развертывание решений SAP на предприятиях. Благодаря интеграции бизнес-процессов и среды SAP предприятия могут спланировать работу над проектом на всех этапах — от идеи до реализации.

Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор Software AG, отметил: «В целом, ARIS for SAP Solutions для любой компании остается важнейшим компонентом для внедрения программного обеспечения SAP. Он гарантирует эффективную интеграцию процессов в среду SAP и обеспечивает своевременную поддержку обновлений и новых решений SAP. ARIS обеспечивает четкое взаимодействие и удобную совместную работу распределенных подразделений, помогая компаниям успешно внедрять программное обеспечение SAP».

Крупнейшие компании (Coca-Cola, REIFF, Rabobank, ATB Financial и другие) уже добились впечатляющих результатов, используя ARIS. В новой версии реализован функционал, который обеспечит поддержку оптимизации бизнес-процессов и цифровых трансформаций бизнеса в целом.

Проектирование процессов и разработка типовых решений в адаптированной для продуктов SAP среде: ARIS for SAP Solutions обеспечивает комплексное представление процессов SAP, которое будет понятно специалистам как в сфере ИТ, так и специалистам общего менеджмента. Среда управления процессами SAP Solution manager интегрируется со спецификацией процессов в ARIS и дополняется полным и подробным описанием бизнес-требований.

Тестирование решений SAP: ARIS for SAP Solutions значительно экономит время благодаря повторному использованию ранее созданных процессных моделей для комплексного тестирования, чтобы гарантировать надлежащую работу решений SAP.

Обучение, ввод в эксплуатацию и информационная поддержка решений SAP. ARIS for SAP Solutions предоставляет целостные данные о процессной модели и среде, что способствует одинаковому пониманию операционной среды всеми участниками. Процессы можно использовать повторно для обмена информацией, создания документации и обучения пользователей. С одной стороны, пользователи могут начать выполнение транзакции в ПО SAP непосредственно из ARIS, а с другой — вместо обычной справки для пользователей ПО SAP они видят сведения о процессе ARIS, связанном с конкретной транзакцией.

API-интерфейс: ARIS for SAP Solutions оперирует данными только актуальной конфигурации SAP Solution Manager, а также преобразует модели ARIS (то есть EPC и BPMN) в иерархическую структуру SAP Solution Manager. Двусторонний обмен данными обеспечивает своевременное предоставление данных об изменениях специалистам как в сфере ИТ, так и в сфере бизнеса, поскольку на всех этапах проекта используется одна и та же информационная база.

Марио Герт Оттосон (Mario Gert Ottoson), директор по развитию бизнеса в странах Скандинавии компании Ferrologiс AB, сказал: «Эффективность решения SAP напрямую зависит от эффективности лежащих в его основе бизнес-процессов. Внедрение и согласованность технологий SAP на базе процессов имеет критически важное значение в современном цифровом мире. ARIS обеспечивает полное соответствие процессов SAP реальным требованиям бизнеса и возможность более быстрой и эффективной их адаптации».

Марио Бальди (Mario Baldi), исполнительный директор компании Scheer GmbH, отметил: «Своевременная оперативная поддержка новых API-интерфейсов SAP Solution Manager в ARIS гарантирует надежную защиту вложений наших клиентов в самые современные цифровые процессы. Возможность поддержать клиентов на пути перехода к цифровым бизнес-процессам — залог успеха Scheer GmbH в будущем».