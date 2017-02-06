Партнеры «Первого ОФД» теперь могут управлять кассами через личный кабинет

Компания ЭСК (бренд «Первый ОФД») представила февральское обновление своих сервисов. Расширенный функционал увеличивает возможности системы для клиентов и партнеров и упрощает пользователям работу с сервисами обработки фискальных данных.

Теперь партнерам стал доступен личный кабинет — сервис для управления подключенными партнером кассами. В нем пользователи могут просматривать статусы по подключенным кассам и список клиентов, а также вести агентскую отчетность. Доступ в личный кабинет становится возможным после подписания агентского договора с «Первым ОФД» и получения учетной записи.

В личном кабинете клиента стала доступна функция отображения статуса передачи фискального документа в ФНС. Система позволяет определить те фискальные документы, с которыми возникли сложности при отправке в ФНС, а также убедиться, что подобных инцидентов не было. Кроме того, система начала поддерживать формат фискальных данных 1.05.

«Мы постоянно развиваем наши сервисы и стараемся выводить на рынок новые, востребованные клиентами и партнерами продукты, — рассказал Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД». — В февральском релизе мы совместили усовершенствование в функционале для клиентов, запустили новый сервис для партнеров и представили комплексный продукт».

Учитывая высокий спрос на необходимое для подключения к ОФД оборудование, компания ЭСК предлагает владельцам кассовой техники готовый комплект — фискальный накопитель ФН-1 и годовую услугу передачи фискальных данных. Стоимость данного решения для одной кассы составляет p9,3 тыс. (включая НДС).