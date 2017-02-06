Новая технология SITA поможет авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее

Компания SITA, разработчик информационных технологий для воздушного транспорта, объявила о разработке технологии, призванной помочь авиакомпаниям и аэропортам прогнозировать будущее. Согласно отчету компании «Будущее предсказуемо» (The Future is predictable), авиакомпании и аэропорты сегодня инвестируют в такие технологии и рассчитывают на то, что внедрение искусственного интеллекта, когнитивных вычислений, прогнозной аналитики поможет им бороться с перебоями в выполнении расписания полетов, из-за которых индустрия теряет $25 млрд, сообщили CNews в SITA.

Несмотря на то что внедрять инструменты прогноза в ближайшие 5-10 лет планируют пока только половина авиакомпаний и аэропортов, несколько передовых участников рынка уже проводят испытания прогнозного моделирования, машинного самообучения и анализа данных. В основном их усилия направлены на проекты, которые будут предоставлять пассажирам актуальную информацию о путешествии, рассказали в компании.

«Сегодня существует потребность сократить уровень неопределенности во время путешествия. Авиакомпании и аэропорты сосредотачивают силы и средства на технологиях, которые позволят оперативно реагировать на возникающие проблемы, что повысит эффективность работы и качество обслуживания клиентов. В SITA мы инвестируем в исследования по управлению рисками возникновения сбоев в расписании. В настоящее время наше исследовательское подразделение SITA Lab разрабатывает систему по предупреждению отклонений от графика полетов, использующую прогнозирование на основе как общедоступных, так и отраслевых источников информации, с целью помочь авиакомпаниям и аэропортам справиться с этой серьезной проблемой и снизить огромные издержки, с которыми сталкивается отрасль».

В течение 2017 г. SITA Lab вместе с авиакомпаниями и аэропортами будет заниматься подтверждением достоверности прогнозирования задержек и предполагает успешно завершить до пяти исследований до конца этого года. После этого в перечень услуг SITA будет включен алгоритм прогнозирования задержек и предупреждения сбоев в расписании.

С распространением использования искусственного интеллекта в работе авиакомпаний и аэропортов роль человека не теряет свое значение. Как подчеркнули в SITA, именно сочетание человеческого и искусственного интеллекта позволит поднять уровень путешествий на новый уровень.

В целом наука об искусственном интеллекте развивается, в связи с чем авиакомпании и аэропорты обращаются к академическому сообществу за помощью в разработке прогнозирующих инструментов для устранения возможных перебоев в расписании. В отчете SITA «Будущее предсказуемо» представлены исследования, которые проводятся совместно с учеными из Бингемтонского университета, штат Нью-Йорк; университета Ноттингем в рамках консорциума PASSME, поддерживаемого Европейским Союзом; университета Карнеги Меллон; лаборатории теории анализа и обработки данных Математического института Оксфордского университета и Школы менеджмента при Университетском колледже Лондона.