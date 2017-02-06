Comparex развивает свою экспертизу по SAM

Специалисты Comparex прошли сертификацию CSAM (Certified Software Asset Manager) и подтвердили свои профессиональные знания и практические навыки в области учета программных активов. Сертификацию проводила международная профессиональная ассоциация менеджеров ИТ-активов IAITAM, сообщили CNews в Comparex.

Сертификация CSAM — это, прежде всего, признание высокого уровня специалиста и его глубокое понимание SAM-процессов. Помимо этого, CSAM подразумевает знание передового опыта IAITAM, собранного передовыми специалистами мирового уровня, пояснили в Comparex.

«На текущий момент в России растет интерес к SAM-проектам. К их реализации компании подталкивают два момента: в первую очередь, компании хотят избежать юридически рисков, штрафов от правообладателей, а также оптимизировать бюджеты на программное обеспечение, — отметил Владислав Демин, директор департамента консалтинга и сервисов Comparex Россия. — Опираясь на многолетний опыт работы в области управления ИТ-активами специалисты Comparex выявили общие проблемы у заказчиков из разных отраслей бизнеса. Имея желание наладить управление программными активами, заказчики сталкиваются с рядом сложностей: отсутствие квалифицированных ресурсов внутри компании; необходимость инвестировать в программно-аппаратные комплексы для управления программными активами. Наш опыт и знания в области SAM позволяют оказывать квалифицированную помощь по вопросам управления программными активами, и мы с успехом сотрудничаем в этом направлении со многими российскими компаниями».

С учетом тенденций развития ИТ-рынка и запросов заказчиков, Comparex не только расширяет свои знания в области SAM, но и предлагает собственную разработку по управлению программными активами — сервис SAM2GO, который на сегодняшний день внедрен и работает в ряде российских компаний. SAM2GO — это SaaS-решение, которое использует систему инвентаризации компании, а весь лицензионный анализ производится удаленно специалистами Comparex на основе предоставленных данных о закупках. В случае отсутствия у заказчика внедренной системы инвентаризации SAM2GO позволяет использовать иное решение в зависимости от запроса клиента. Для небольших компаний возможен вариант использования простых систем инвентаризации ПО. Для крупного корпоративного бизнеса используются более масштабные профессиональные решения мировых систем инвентаризации.

Сервис позволяет получать прозрачную картину статуса лицензионности по любому производителю и программному обеспечению. Осуществляемая проверка наличия свободных лицензий дает возможность вовремя перераспределить лицензии и избежать избыточного приобретения.

«Таким образом, Comparex не просто предлагает востребованные рынком услуги управления программными активами, но и знает, как сделать данную процедуру понятной и прозрачной», — подчеркнули в компании.