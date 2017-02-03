Fort Telecom представила мобильное приложение Fort Monitor Service

Fort Telecom объявила о выпуске мобильного приложения Fort Monitor Service. Как рассказали CNews в компании, приложение Fort Monitor Service позволяет оперативно добавлять в систему Fort Monitor только что подключенные GPS/ГЛОНАСС терминалы с любого мобильного устройства.

С помощью Fort Monitor Service интеграторы смогут не только добавлять новые объекты, но и просматривать «сырые» данные от устройств для проверки корректности установки навигационного оборудования.

Список возможностей мобильного приложения включает отображение дерева объектов, поиск по названию и/или IMEI объекта, добавление групп или объекта в выбранную группу, отображение «сырых» данных получаемых от терминала и подключенных датчиков, а также отображение объекта на карте.

Приложение совместимо с операционной системой Android версии 4.1 и выше.