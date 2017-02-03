«Борец» внедрил решение для управления жизненным циклом продукта на базе Microsoft SharePoint

ГК «Корус Консалтинг» внедрила специализированное решение для контроля выпуска новых продуктов на рынок в производственной компании «Борец». Система, реализованная на базе Microsoft SharePoint, затрагивает все этапы управления жизненным циклом продукта — от идеи до производственной разработки, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».

Производственная компания «Борец» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании погружного нефтедобывающего оборудования. Продуктовая линейка «Борец» — это сложные продукты, которые изготавливаются как серийно, так и, в значительной мере, под заказ. Производственный процесс каждого продукта начинается с заявки заказчика, и только после экономической оценки возможности тиражирования будущего продукта, его потенциального спроса и маржинальности принимается решение о конструкторско-технологической подготовке производства.

Чтобы систематизировать процесс разработки продуктов и сделать его удобным для сотрудников, как в головном офисе, так и на производстве, руководство компании «Борец» приняло решение о его автоматизации. Для реализации этой задачи была выбрана платформа Microsoft SharePoint. До начала проекта была автоматизирована лишь одна из составляющих производственного процесса — подача клиентом заявки, остальные операции выполнялись «вручную».

Созданная специалистами «Корус Консалтинга» система управления жизненным циклом продукта (PLM-система) позволяет создавать календарные и некалендарные планы разработки продукта и план-график его изготовлений и испытаний, формировать технико-экономические обоснования в соответствии с введенными данными, а также планировать финансовые расходы в разрезе статей прямых затрат (по данным о себестоимости и прибыли) и трудозатрат в зависимости от этапов проекта. Таким образом, решение полностью охватывает весь процесс планирования инженерной разработки и модификаций продуктовой линейки в компании «Борец».

В рамках конструкторско-технологической подготовки производства — этапа, который следует после принятия решения о разработке продукта, создается отдельная веб-страница под проект, где автоматически формируются контрольные точки. Их количество и состав зависят от типа проекта разработки или модификации выбранного продукта, который может содержать такие стадии, как создание конструкторской документации, проведение стендовых и промышленных испытаний, постановка на производство.

Прохождение каждой контрольной точки подтверждается согласованием в системе, то есть любые корректировки в проект можно внести, только создав запрос на изменение. Решение позволяет вернуться на любой этап проекта, независимо от текущего статуса (например, для доработки проектной документации по результатам стендовых испытаний), но при этом не допускает пропуска ни одной контрольной точки, предусмотренной планом проекта.

Дополнительно в системе предполагается модуль учета трудозатрат по каждому сотруднику, который позволит вести учет фактически затраченного рабочего времени в разрезе проектов и контрольных точек по часам, а также учитывать загрузку сотрудников на межпроектных работах.

Новое решение дает возможность топ-менеджерам компании «Борец» оперативно получать данные о статусах на всех текущих проектах: система информирует о плановом и фактическом бюджетах, о плановых и фактических датах прохождения контрольных точек. Дополнительно менеджеры департамента управления продуктовой линейкой могут контролировать все просроченные задачи по согласованию и исполнению в рамках проектной деятельности и контролировать процесс производства.

В будущем предусматривается расширение функциональности системы — намечено внедрение организационно-распорядительного документооборота для выдачи и контроля поручений по приказам и распоряжениям, а также реализация возможности помесячно отслеживать бюджет каждого проекта с помощью «нарастающего итога».

«Поскольку наш бизнес в значительной мере — позаказное производство, для нас чрезвычайно важно в режиме реального времени получать информацию о каждом этапе жизненного цикла продукта. Именно поэтому мы внедрили комплексную систему учета: теперь весь процесс по созданию, согласованию заявки и разработке оборудования регламентирован и ведется в автоматизированной системе на базе Microsoft SharePoint. Благодаря этому каждый руководитель может посмотреть статус проекта в любой момент времени, что позволяет нам вовремя оценить ситуацию по каждому заказу», — рассказал Джейкоб Горский, директор департамента обеспечения информационных систем ПК «Борец».

«Так как все подразделения компании имеют отношение к производственному процессу, одной из важнейших задач для нас стало создать интегрированную информационную основу для коллективной работы над продуктом. Таким образом, для эффективного использования ресурсов и сокращения сроков разработки продукта нами было разработано и внедрено PLM-решение, которое не только оптимизировало все процессы производства изделия, но и стало стратегически важным преимуществом для дальнейшего развития компании и выхода на новые ниши рынка», — заявила Алиса Школьникова, руководитель проектов департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».