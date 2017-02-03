54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация»

1С в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ объявила о выпуске обновления своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприятием 2», распространенной торговой системы «1С:Управление торговлей 8» (редакций 10.3 и 11.0) и системы «1С:Комплексная автоматизация 8» (редакций 1.1 и 2.0).

В соответствии с действующей с 03.07.2016 редакцией Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...», с 01.07.2017 организации и большинство индивидуальных предпринимателей должны использовать только контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения (онлайн-ККТ). С 01.07.2018 применение онлайн-ККТ станет также обязательным для плательщиков ЕНВД и предпринимателей на патенте.

Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах будет передаваться через оператора фискальных данных (ОФД) напрямую в налоговую инспекцию. Кроме того, в каждом чеке теперь необходимо будет указывать наименование товара (услуги), цену, НДС и другие определяемые законом реквизиты.

В обновленных версиях программных продуктов 1С реализовано подключение онлайн-касс нового образца. В настоящее время программы работают с наиболее распространенными моделями ККТ компаний «АТОЛ» и «Штрих-М». Список оборудования, сертифицированного на совместимость с программами "1С", постоянно расширяется.

Отныне обеспечивается работа с фискальным накопителем ККТ: регистрация, перерегистрация, закрытие по истечении срока использования. Формат передаваемых в кассу данных соответствует установленным ФНС требованиям «Форматов фискальных документов» версии 1.0.

В каждом розничном чеке указываются все установленные законом 54-ФЗ реквизиты, включая наименование товара (услуги), цену, НДС.

Для поддержки нового законодательства в линейке современных решений 1С разработчики используют единую «Библиотеку подключаемого оборудования 2.0». Такой подход обеспечивает методическое единство решений 1С и своевременную реализацию изменений.

Ранее уже были выпущены продукты «1С:Розница», «1С:Управление небольшой фирмой» и «1С:Бухгалтерия 8» с аналогичными возможностями.

Наряду с плановыми обновлениями программ 1С реализует комплекс мер поддержки пользователей. По всей стране работают более 900 «Центров компетенции 1С по 54-ФЗ» на базе квалифицированных партнеров 1С, хорошо знающих актуальное законодательство и имеющих опыт работы с ККТ. Они оказывают помощь всем организациям и предпринимателям, в том числе и тем, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.

Партнерами 1С оказывается помощь в выборе программ 1С для автоматизации торговли и переход на новые версии программ, продажа и внедрение программ, поддерживающих требования законодательства, обучение менеджеров, продавцов, технических специалистов, консультации по выбору ККТ, помощь в подключении ККТ к программам 1С, подключение касс к операторам фискальных данных в рамках сервиса 1С-ОФД, помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика в ФНС и помощь в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП).