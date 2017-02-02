«ПланФикс» реализовал интеграцию с публичными аккаунтами Viber

В системе управления «ПланФикс» появилась возможность интеграции с публичными аккаунтами мессенджера Viber. Любая компания или бренд может создать для себя публичный Viber-аккаунт для общения со своими клиентами и фанатами, сообщили CNews в «ПланФиксе». Помимо публикации маркетинговых материалов для широкой аудитории, публичный аккаунт Viber может быть использован как средство обратной связи, для приема заказов или жалоб. «ПланФикс» предоставляет средство для сбора и обработки таких обращений пользователей, поступивших посредством Viber.

По словам представителей компании, «ПланФикс» может принимать любой контент, отправляемый пользователями Viber: текст, фото, видео, геометки, дудлы (viber doodles) и даже рисунки, которые они могут рисовать пальцем на экране телефона. Все это попадает в «ПланФикс» и обрабатывается сотрудниками службы поддержки или отдела продаж по настроенным правилам.

В силу универсальности «ПланФикса», в зависимости от необходимости и настроек в аккаунте компании, каждое сообщение клиента может стать новой сделкой, заявкой, тикетом и т.п. К нему подключаются ответственные за то или иное направление сотрудники, которые могут вести общение с клиентом и коллегами, подключая их для оперативного решения вопроса. При этом в мессенджер клиенту будут уходить только адресованные ему сообщения, а все внутреннее общение сотрудников компании останется доступным только им, пояснили в компании.

Данная интеграция выступает в качестве продолжения заявленного ранее «ПланФиксом» курса на омниканальность. «ПланФикс» позиционирует себя как точку сбора и обработки обращений клиентов, поступающих в систему разными средствами. Ранее CNews уже сообщал об интеграции в «ПланФикс» ряда виртуальных АТС. Также в числе входящих каналов, по которым в систему поступают запросы, представители компании называют e-mail, Telegram, Facebook и «ВКонтакте».