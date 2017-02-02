«Первый БИТ» внедрил учетно-управленческую систему в дубайском офисе Senat MEA Management Consultancy

Международная ИТ-компания «Первый БИТ», разработчик и поставщик программных решений на базе платформы «1С», наращивает портфель проектов на рынке Ближнего Востока. Компания завершила проект по внедрению учетно-управленческой системы FirstBIT ERP в дубайском офисе международной консалтинговой компании Senat MEA Management Consultancy, сообщили CNews в «Первом БИТе».

Перед динамично растущим представительством Senat MEA Management Consultancy в Дубае стояла задача построения единой информационной учетно-управленческой системы, позволяющей автоматизировать процессы ведения бухгалтерского учета, подготовки регламентированной и управленческой отчетности, планирования и управления денежными средствами сопровождаемых клиентских компаний.

Senat MEA Management Consultancy остановила свой выбор на решении FirstBIT ERP на базе «1С:Предприятия», предлагаемом компанией «Первый БИТ». Программное решение обеспечивает полноценное ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства ОАЭ и позволяет формировать финансовую отчетность согласно международным стандартам.

«При выборе решения для нас также была важна его защищенность. В программе FirstBIT ERP реализован механизм разделения прав доступа для различных пользователей, несанкционированный доступ к данным полностью исключен системой политики доступов. Другим важным аргументом в пользу First BIT ERP для нас стала возможность разместить решение в “облаке”, — рассказала Алина Абдилдаева, представитель Senat MEA Management Consultancy. — При выборе партнера компания также учитывала большой опыт “Первого БИТа” в реализации проектов на территории ОАЭ и высокую квалификация его сотрудников».

Как отмечается, внедрение решения FirstBIT ERP позволило Senat MEA Management Consultancy сократить время на подготовку отчетности, полностью исключить ручной труд, вести кадровый учет и расчет заработной платы в соответствии с действующим трудовым законодательством ОАЭ, вести бухгалтерский учет одновременно для организаций с различными видами финансово-хозяйственной деятельности в разных свободных экономических зонах ОАЭ (DAFZA, JAFZA, RAK FTZ), вести учет в соответствии с международными стандартами.

Также у компании появилась возможность в режиме реального времени отслеживать результаты своей финансово-хозяйственной деятельности и деятельности компаний-клиентов и при необходимости вносить коррективы в бизнес-процессы для достижения оптимальных финансовых показателей.

«Мы получили широкие возможности для анализа состояния деятельности компаний-клиентов. Отчетность гибко настраивается в зависимости от нужд и специфических потребностей организаций», — отметила Алина Абдилдаева.

В настоящий момент «Первый БИТ» обеспечивает информационно-технологическую поддержку проекта и консультирование пользователей.

«Мы непрерывно развиваем наше флагманское решения на базе “1С:Предприятия” для международного рынка — FirstBIT ERP. Простота работы, гибкие настройки, англоязычный интерфейс и возможность ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности позволяют большинству наших клиентов легко и быстро начинать использовать решение для ведения учета без каких-либо доработок», — рассказал руководитель дубайского офиса компании «Первый БИТ» Александр Смолянинов.

По информации компании, «Первый БИТ» внедряет ИТ-решения на рынке Ближнего Востока с 2013 г. За 3,5 года работы филиала First BIT в Дубае его клиентами стали сотни различных компаний из стран ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Пакистана и др.