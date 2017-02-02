Comparex помогла «Старлайн» модернизировать охранный сервис с помощью Oracle

Comparex (входит в Raiffeisen Group) объявила о завершении проекта по поставке оборудования для охранно-мониторингового сервиса автотранспорта для компании «Старлайн». С помощью решения Oracle Database «Старлайн» повысила объем используемых клиентских данных, сохранив производительность.

Основной деятельностью компании «Старлайн» является производство охранных систем безопасности автомобиля StarLine с двусторонней связью. На данный момент компания сотрудничает с ведущими мировыми автопроизводителями, а мощность производства достигает до 150 тыс. автосигнализаций ежемесячно.

Основным принципом работы охранной системы является телематика – возможность удаленного управления своим автомобилем по средствам мобильного приложения. Благодаря встроенному в автомобиль датчику спутникового позиционирования осуществляется мониторинг за передвижением. При этом история передвижения сохраняется во времени, а информация собирается с бортового компьютера автомобиля и других датчиков. Вся собранная информация передается по GSM каналу и сохраняется на сервер сервиса. Таким образом на сегодняшний день компания «Старлайн» обеспечивает безопасность и надежную защиту более 650 тыс. автовладельцев. При этом на сервере хранится порядка 120 млрд записей.

До недавнего времени для обеспечения бесперебойной работы баз данных и хранения информации в компании использовалось решение MySQL. Однако в связи с увеличением количества клиентов и, как следствие, рост числа данных, прежняя система управления базами данных перестала удовлетворять своим потребностям, появились проблемы с производительностью и отказоустойчивостью. Что в свою очередь снижало качество услуг по обеспечению безопасности и влекло существенные репутационные риски компании.

Для модернизации системы баз данных ИТ руководство объявило конкурс среди поставщиков решений. Компания Comparex смогла предложить не только подходящее решение, но и лучшие ценовые условия – система управления базами данных Oracle Database, которое полностью удовлетворяло потребностям заказчика, помогло сократить расходы, повысив при этом производительность сервиса.

Для обеспечения бесперебойной работы системы в рамках проекта специалисты Comparex установили СУБД Oracle EE, сервера SPARC Oracle Fujitsu M10-4S, NAS СХД – Oracle ZS3-2. Благодаря новому оборудованию система в состоянии выдержать увеличение базы до 2 миллионов клиентов, а объем БД позволяет хранить на серверах до 500 млрд записей. В результате после переноса данных объем файлов сократился примерно в 8 раз, а скорость типовых операций возросла в 5 раз. Нужно отметить, что с момента перехода на Oracle размер базы увеличился в 30 раз, а производительность остается на прежнем уровне, не смотря на увеличение количества клиентов почти в 10 раз.

«Цель нашей компании обеспечить клиентам высокий уровень безопасности их автомобилей на основе прогрессивных технологий, - сказал Эдвард Баранаускас, руководитель ИТ департамента «Старлайн». – Comparex в данном проекте поняла наши потребности досконально и стала для нас не просто поставщиком, а настоящим бизнес-партнером. При внедрении сложных технических решений неизбежно возникают проблемы. То как эти проблемы помогают решать специалисты Comparex мне очень понравилось: оперативно и профессионально. Действительно партнерские отношения, что не часто встречается».

«Мы всегда стараемся находить индивидуальный подход к каждому заказчику. Понимание специфики бизнес-задач и потребностей компании – это ключ к успеху проекта. Наш опыт, квалифицированные специалисты, экспертиза по решениям Oracle позволяют реализовывать проекты любых масштабов и сложности, - отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex. – Для нас работа с компанией «Старлайн» была очень важной и интересной. В дальнейшем мы надеемся на развитие наших партнерских отношений».