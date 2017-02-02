«Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика»

Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с российским разработчиком BI-системы и инструментов для аналитической работы с большими данными — компанией «Полиматика Рус». Достигнута договоренность об использовании «Полиматики» как промышленного BI-решения, пополнившего портфель бизнес-приложений группы, сообщили CNews в «Борласе».

Компания будет предоставлять услуги внедрения «Полиматики» как самостоятельного решения, так и в рамках комплексных проектов, а также рассматривает возможности интеграции в собственные разработки и продукты аналитической платформы и OLAP-технологий «Полиматики».

По оценке «Борласа», данный продукт может быть интересен компаниям различных отраслей: компании сферы услуг, ритейла и телекома смогут извлечь выгоду от работы с клиентскими данными, а промышленные предприятия использовать его для анализа технологических данных.

По результатам обучения специалистов группе «Борлас» был присвоен партнерский статус «Полиматики» с правом продажи, внедрения, сопровождения и технической поддержки отчетно-аналитической платформы «Полиматика».

«“Борлас” — компания с глубокими знаниями и большим опытом создания информационных систем и значительной индустриальной экспертизой. Приятно, что такой игрок российского рынка бизнес-приложений выбрал “Полиматику” в качестве BI-решения для своих проектов. Результаты испытаний и апробации системы на больших объемах данных потенциальных заказчиков вселяют уверенность в успешном развитии партнерства и совместных проектов по внедрению комплексных BI-решений на базе платформы “Полиматика”, а также реализации новых возможностей и сценариев анализа данных для клиентов», — заявил коммерческий директор компании «Полиматика Рус» Григорий Воротынцев.

«“Полиматика” представляет собой зрелое технологическое решение. Оно может быть интересно нашим клиентам в рамках политики импортозамещения как альтернатива известным иностранным решениям. При этом и вне рамок импортозамещения “Полиматика” имеет хорошие конкурентные преимущества: это доступная, быстрая в развертывании аналитическая система, которая способна принести дополнительную ценность при работе с уже использующимися в компаниях приложениями и наборами данных», — считает вице-президент группы «Борлас» Аркадий Карев.