В «Росэлектронике» разработали сейсмостойкий осветительный прибор

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке сейсмостойкого светового прибора полупроводникового типа со встроенным автономным питанием на период не менее 1 часа. Как рассказали CNews в компании, изделия предназначены как для внутреннего, так и внешнего освещения объектов и сооружений.

Корпус прибора, разработанного томским НИИ полупроводниковых приборов, изготавливается на базе уникального алюминиевого профиля со специальным покрытием, которое обеспечивает защиту от повышенной влажности, плесневых грибов, соляного и морского тумана, статической и динамической пыли.

Приборы выпускаются в вариантах потолочно-настенного крепления с питанием от сети постоянного тока (24 В) и консольного крепления с питанием от сети переменного тока (220 В). При этом они рассчитаны на разную потребляемую мощность – 3, 6, 13 и 20 Вт.

В конструкции прибора используются отечественные электронные компоненты, входящие в перечень МОП44, позволяющие эксплуатировать изделие в условиях воздействия жестких внешних факторов. Предельный температурный диапазон составляет от –65 до +70°С и обеспечивается в том числе конструктивно-техническими решениями. Гарантированный срок службы – 15 лет с наработкой не менее 50 тыс. часов. Вес прибора не превышает 8 кг.

Изделия соответствуют требованиям ЯЮКЛ.676172.053 ТУ, изготавливаются в категории качества «ВП» (военная приемка). Конструкция приборов выдерживает воздействие сейсмического удара взрыва.

Приборы будут представлены на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, зал 4, стенд 74В20.