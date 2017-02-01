В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа»

Группа компаний BSS подвела итоги своей деятельности в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, для BSS ушедший год стал новым этапом новаций и изменений. Принята и реализуется концепция «Открытая платформа», выведены на новый уровень развития системы дистанционного банковского обслуживания Correqts Retail и Correqts Corporate, построенные на платформе Correqts, в основу разработки положены принципы, совмещающие высокую скорость вывода продукта на рынок и гарантию стабильности, интегрируемости и полноценной поддержки в долгосрочной перспективе.

BSS подтвердила стабильность и устойчивость своего развития, улучшив показатели в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». По данным агентства CNews Analytics, компания переместилась на 6 пунктов вверх с 58-го на 52-е место, а также вошла в топ-20 крупнейших ИТ-разработчиков России.

В 2016 г. компания также получила сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) системы менеджмента качества в области производства и оказания услуг по внедрению и сопровождению информационных систем.

Продуктовая стратегия

В 2016 г. кардинально изменился ландшафт флагманских систем BSS как для физических, так и для юридических лиц.

Система для розничных клиентов Correqts Retail версии v. 3.3 — это принципиально новое решение на платформе Correqts, которое сочетает в себе множество инноваций как в технологической части, так и в части пользовательских сценариев, дизайна, интерфейса, функциональных возможностей. Система обладает гибкими возможностями по управлению пластиковыми картами, открытию и закрытию счетов, кредитов, депозитов, широкими платежными возможностями. В системе реализованы сценарии P2P-переводов по номеру телефона и по номеру карты с возможностью переводов между картами любых банков и поддержкой технологии 3D Secure. Разработана система персональных предложений по кредитам и депозитам, реализована возможность самостоятельной регистрации как для клиентов банка с полным уровнем доступа, так и для «не клиентов» банка с ограниченным доступом, возможностью привязки карт других банков и совершения платежей с этих карт. Для повышенного удобства пользователей в системе предусмотрено ведение чата с банком.

По словам разработчиков, в области пользовательского опыта и UX наиболее интересной стала способность системы запоминать действия пользователя и предлагать клиенту продолжить с последнего места без потери данных даже в случае разрыва сессии на любом этапе формирования документа. Вводимые клиентом данные могут в режиме реального времени синхронизироваться между разными стационарными и мобильными устройствами клиента, согласно принципу Omni-Channel. Новая компоновка и дизайн интерфейсов созданы на основе технологии HTML5 и способны адаптироваться под любые требования банка. Появилась форма «умных» переводов, которая предлагает пользователю источники и получателей платежа: в виде списка или поискового запроса.

В магазинах приложений App Store и Google Play стал доступен для скачивания и использования мобильный банк Correqts Retail, функционал которого полностью соответствует функциональности интернет-банка Correqts Retail v. 3.3. Доступны все основные банковские операции и продукты, присутствующие в Correqts Retail для компьютера.

Система ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate версии v. 2.3.8 и выше позволяет интегрировать ДБО с облачными бухгалтериями и другими внешними платежными сервисами. Реализован сервис экспресс-проверки контрагентов «Светофор» и сервис «Чат с банком», а также ряд новых функциональных возможностей и улучшений, направленных на повышение удобства работы клиентов.

Новым продуктом для корпоративных клиентов стал «Электронный офис». Он позволяет банкам перенести в электронные каналы процессы взаимодействия со своими корпоративными клиентами, повысить лояльность клиентов и комиссионные доходы, а также сократить операционные издержки. «Электронный офис» работает во всех системах юридических лиц BSS.

Новым решением компании, ориентированным как на банковских клиентов малого и среднего бизнеса, так и на клиентов крупного бизнеса, стал «Мобильный Бизнес Клиент» для смартфонов. Мобильное приложение предназначено для банков, использующих Correqts Corporate. В дальнейшем будет реализована работа с системой ДБО юридических лиц «ДБО BS-Client x64».

В то же время, в 2016 г. продолжилось развитие решений в области голосового управления, распознавания речи и верификации голоса, которые применяются в онлайн-банкинге и колл-центрах, обеспечивают контроль доступа и безопасность. По мнению представителей BSS, голосовые технологии стали в банковском секторе точкой роста. Компания реализует проекты, используя собственную систему голосовых технологий. Пилотный проект в крупной телекоммуникационной компании показал эффективность голосовых технологий BSS при взаимодействии с клиентами, что позволяет повышать их лояльность и сокращать издержки при обслуживании, отметили в компании.

Обновлялись и оптимизировались в ушедшем году также следующие системы BSS: «ДБО BS-Client. Частный Клиент», «ДБО BS-Client x64», «Fraud-Анализ», «Сервер Нотификации». Продукты приобретали новую, широко востребованную функциональность.

Сотрудничество с банками и новые проекты

В 2016 г. BSS продолжила сотрудничество с банками РФ. В настоящее время компания ведет внедрение системы ДБО для розничных клиентов Correqts Retail в трех банках уровня топ-50. Внедренные в «СКБ-банке» интернет-банк и мобильный банк для платформ iOS и Android на базе Correqts Retail находятся в промышленной эксплуатации.

На современную систему ДБО корпоративных клиентов Correqts Corporate мигрировал «СМП Банк». Банк «Российский Капитал» внедрил систему ДБО Correqts Corporate, а также обеспечил должный уровень безопасности корпоративных клиентов в электронных каналах с помощью антифрод-системы «Fraud-Анализ» и сервиса информирования клиентов «Сервер Нотификации» от BSS.

Из зарубежных проектов в компании выделяют внедрение решений BSS в республике Казахстан. В частности, введена в промышленную эксплуатацию система «Расчетный Центр Корпорации» (РЦК) в ДБ АО «Сбербанк» и «Мобильный Бизнес Клиент» в AO «Народный Банк Казахстана». Tengri Bank и «Банк ЭкспоКредит» внедрили систему ДБО корпоративных клиентов Correqts Corporate. Еще в двух банках эта система находится на стадии реализации. В общей сложности в республике Казахстан решения для корпоративных клиентов BSS используются в 22 банках, что составляет 64,7% доли рынка ДБО юридических лиц.

Партнерские проекты

В ходе партнерских проектов реализована поддержка СКЗИ, осуществляющих формирование электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012. Так, BSS в партнерстве с компанией «Актив» реализовала в банке «Российский капитал» поддержку электронных идентификаторов «Рутокен ЭЦП 2.0» для генерации электронной подписи в ходе выполнения корпоративными клиентами платежных операций в системе ДБО на базе Correqts Corporate. Криптографические алгоритмы, реализованные в «Рутокен ЭЦП 2.0», соответствуют стандартам ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, что упрощает переход к новым правилам в 2018 г.

Еще одним партнерским проектом стала интеграция всех платформ ДБО BSS с решением «Контур. Фокус» компании «СКБ Контур» и создание сервиса проверки надежности контрагентов «Светофор».

«В рамках стратегии “Открытая платформа” наша компания последовательно реализует партнерские программы с игроками рынка облачных услуг, — отметил заместитель генерального директора по продуктам компании BSS Андрей Абрамов, — Очередной пример — сервис “Светофор”, наше совместное решение с компанией “СКБ Контур”, который позволит банкам оперативно и без существенных вложений в операционную и ИТ-инфраструктуру нарастить транзакционный доход».

Наращивание компетенций «БСС-Безопасность»

По итогам 2016 г. Удостоверяющий центр «БСС-Безопасность» отчитался о 40,5% приросте клиентов по сравнению со всеми предыдущими годами работы (2013-2015 гг.), причем без учета государственных контрактов. На протяжении 2016 г. Удостоверяющий центр выдал более 800 сертификатов. В целом «БСС-Безопасность» отметила рост продаж за отчетный период.

Компания подтвердила квалификацию и завершила работы по переоформлению лицензии ФСБ России на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации. Также завершила работы по переоформлению лицензии ФСБ России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств и проч.

Знаковыми проектами для «БСС-Безопасность» стали работы по комплексному обследованию и проектированию системы информационной безопасности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и оказание услуг для Департамента информационных технологий города Москвы.

Планы на 2017 год

Компания BSS нацелена на реализацию новой стратегии «Открытая платформа», разработку инновационных решений, помогающих банкам выстраивать единую экосистему дистанционного взаимодействия с клиентами для оптимизации бизнеса.

Подводя итоги 2016 г., генеральный директор BSS Георгий Кравченко подчеркнул: «Эффективность и скорость изменений сегодня достигается за счет перехода от закрытых систем к открытым платформам, где большая часть функционала, сервисов может формироваться за счет использования открытых API, создания маркетплейсов. Чтобы реализовывать такую стратегию, компании необходима принципиально иная культура и архитектура. Поэтому мы взяли курс на абсолютно новую конфигурацию. Новая платформа станет по-настоящему открытой. Практически все это сделано уже сегодня. В ближайшее время появится возможность конструировать новые функциональные модули, пользуясь возможностями ядра системы. Наш подход позволяет строить в банке уникальную архитектуру, в том числе используя инновационные сервисы обработки речи в различных бизнес-процессах, точках и каналах обслуживания клиентов, а специальные инструменты для разработчиков позволяют легко встраивать и тиражировать применение таких сервисов на различных устройствах и в любых приложениях банка».