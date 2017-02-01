Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию

«Романтис» объявила об успешном переводе существующих сетей со спутника Intelsat 904 на новый спутник Intelsat 33e EpicNG, который был введен в эксплуатацию в орбитальной позиции 60° в.д. 29 января 2017 г. Как рассказали CNews в компании, это второй аппарат нового поколения компании Intelsat из серии инновационных спутников высокой пропускной способности (HTS), созданных на цифровой платформе EpicNG, и первый – с территорией охвата России.

Наряду с традиционным широким лучом он снабжен многолучевой антенной Ku-диапазона, обеспечивающей мощность ЭИИМ до 60 дБВт и широкое покрытие стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. За счет мощных узких лучей операторы смогут существенно экономить на используемой полосе, а недорогие малогабаритные терминалы обеспечат в разы более высокую пропускную способность в сравнении с действующими сетями.

«Для компании «Романтис» Intelsat 33e – это уже третий по счету спутник в позиции 60 гр. в.д., на который мы переводим свои сети за последние 25 лет», – отметил генеральный директор «Романтис» Дмитрий Беляев. – «На новом спутнике установлена уникальная цифровая матрица, которая позволяет динамически коммутировать несущие сигналы между многочисленными лучами в очень широкой зоне обслуживания. Установив один VSAT-хаб для спутника Intelsat 33e, оператор получает платформу для ведения бизнеса в любом уголке Евразии, подключая к этой инфраструктуре те лучи, которые сегодня потребуются. В случае если необходимо изменить бизнес-модель проекта или местоположение оказания услуги, то используемый ресурс спутника может быть оперативно переключен в любой другой луч».

Благодаря открытой и гибкой архитектуре платформа Intelsat EpicNG обеспечивает совместимость с существующими сетями, а также открывает возможности для внедрения и развития инновационных продуктов нового класса: высокопроизводительных VSAT-сетей с легко расширяемой географией, сетей сбора новостей SNG с возможностью передачи HD-контента с ультра-компактной станции, магистральных каналов высокой пропускной способности, сетей распределения регионального телевидения с характеристиками DTH-вещания.