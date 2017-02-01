«Рэйдикс» представила новую программу для партнеров из России и стран СНГ

Компания «Рэйдикс», российский вендор программно-определяемых СХД, представила новую партнерскую программу и объявила о расширении каналов дистрибуции решения Raidix в России и странах СНГ.

Как рассказали CNews в «Рэйдикс», в рамках политики сотрудничества партнеры класса «Вендор» и «Интегратор» получают доступ к лицензиям на ПО Raidix и программно-аппаратным комплексам Raidix Aero Plus. Кроме того, компания оказывает инженерные услуги по построению масштабируемых кластеров из множества узлов хранения и проводит обучение технических и коммерческих специалистов партнера.

«Рэйдикс» предоставляет гибкую систему скидок для различных уровней сотрудничества, оптимальные условия по защите сделок и совместные маркетинговые ресурсы для продвижения решений по хранению данных.

Как отмечается, в 2016 г. более 80% продаж «Рэйдикс» пришлось на зарубежные рынки, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. При этом компания планирует увеличить долю выручки на домашнем рынке в 2017-2018 гг., привлекая к сотрудничеству ключевых вендоров аппаратного обеспечения, системных интеграторов и поставщиков комплексных ИТ-решений.

Расширяя партнерскую сеть в России и странах СНГ, «Рэйдикс» предлагает оптимальные условия для различных типов сотрудничества. ПО Raidix используется как программный компонент для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых СХД, отвечающих требованиям корпоративного рынка и профессиональных отраслей, или в рамках реализации комплексных ИТ-проектов. При этом компания предоставляет возможности брендирования и гибкого позиционирования решений на платформе Raidix.

Кроме того, ПО Raidix предлагает партнерам и конечным заказчикам воспользоваться возможностями программы импортозамещения. Технология Raidix внесена в реестр Минкомсвязи и сертифицирована для закупок российскими предприятиями и государственными структурами.