RCNTEC и «Корус Консалтинг» будут совместно продвигать СХД «Полибайт»

Компания «Арсиэнтек» (RCNTEC) и ГК «Корус Консалтинг» заключили партнерское соглашение, в рамках которого интегратор будет оказывать услуги по продвижению, дистрибуции, внедрению и сервисной поддержке флагманской разработки RCNTEC — системы хранения данных «Полибайт». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге».

Система хранения данных корпоративного класса «Полибайт» — полностью российская разработка, ориентированная на крупные корпорации, частные и государственные организации, нуждающиеся в хранении неограниченных объемов данных. Благодаря возможности горизонтального масштабирования «Полибайт» позволяет построить облачное хранилище объемом до сотен петабайт в рамках единой системы хранения в центрах обработки данных заказчиков. Программно-аппаратный комплекс подходит для хранения любых типов данных и поддерживает все современные протоколы, в том числе S3 и RBD.

«В нынешней экономико-политической ситуации российские заказчики ищут все возможные пути минимизации рисков при модернизации инфраструктуры, поэтому на первый план выходят решения, способные заменить импортные системы. Мы рады пополнить продуктовую линейку “Корус Консалтинг” высокотехнологичным решением, которое удовлетворяет всем современным требованиям по безопасности и масштабированию. Опыт “Корус Консалтинг” в продвижении, внедрении и поддержке программно-аппаратных решений позволит СХД “Полибайт” расширить список реселлеров и клиентов в России», — заявил Денис Нештун, генеральный директор RCNTEC.

«Одной из наиболее знаковых тенденций последних лет стал курс на импортозамещение, значительно изменяющий структуру отечественного ИТ-рынка. Мы внимательно следим за разработкой продуктов, позволяющих удовлетворять запросы клиентов при помощи российских решений, соответствующих всем требованиям регулятора к подобному аппаратному обеспечению. “Полибайт” — уже зарекомендовавший себя продукт, который мы рады предложить нашим клиентам», — прокомментировал событие Денис Черносков, директор департамента системной интеграции ГК «Корус Консалтинг»

Заключение договора по совместному продвижению СХД «Полибайт» стало первым этапом сотрудничества компаний. В дальнейшем стороны рассматривают совместное продвижение таких решений RCNTEC, как система мониторинга информационной безопасности Complaud, сервис двухфакторной аутентификации Auth.as, а также других перспективных разработок.