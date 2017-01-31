TP-Link представила облачную камеру NC450

TP-Link представила облачную Wi-Fi камеру NC450 – пополнение в линейке cloud-камер с функцией удалённого управления со смартфона. Как рассказали CNews в компании, камера обладает функциями поворота/наклона, слотом для карты Micro-SD для записи видео и изображений, а также двусторонним аудио для быстрой коммуникации. Устройство отвечает современным требованиям и подходит пользователям с любым уровнем технической подготовки: благодаря мобильному приложению tpCamera они смогут легко и быстро настроить видеонаблюдение по Wi-Fi у себя дома или в офисе.

Популярность облачных сервисов позволяет cloud-камерам стать современным решением для мониторинга безопасности. NC450 от TP-Link использует современные технологии для обеспечения видеонаблюдения дома или в офисе.

Настройка устройства состоит из трёх простых шагов: Подключение – Регистрация – Просмотр видео. Установка в нужном месте займёт несколько минут, после чего вы сможете просматривать видеопоток через веб-сайт tplinkcloud.com или мобильное приложение tpCamera.

Облачная камера NC450 снимает видео с разрешением 720p, что гарантирует чёткое изображение. Инфракрасные светодиодные индикаторы позволят видеть ночью также хорошо, как и днём, обеспечивая безопасность круглые сутки.

Помимо самой HD-камеры NC450 также обладает микрофоном и динамиком, обеспечивающим двустороннюю коммуникацию.

Вместе с NC450 пользователи могут удалённо управлять направлением камеры, что значительно увеличивает угол её обзора. Автоматизированный поворот и наклон позволяют направлять камеру точно туда, куда необходимо, и менять угол обзора в любое время. Помимо этого, TP-Link оснастил камеру 10-кратным цифровым увеличением, что позволит усмотреть все необходимые детали тогда, когда вам это понадобится.

NC450 обладает функцией обнаружения звука и движения. Она позволит вам моментально получать уведомления по электронной почте или FTP при обнаружении звука или движения. Благодаря автоматическим уведомлениям вы сможете всегда быть в курсе того, что происходит у вас дома или в офисе.

Мобильное приложение tpCamera разработано TP-Link и доступно для устройств на iOS и Android. Оно обеспечивает эффективный и удобный способ управления вашей облачной камерой NC450 откуда угодно и в любое время. Приложение также позволяет снимать видео и делать снимки одним нажатием.