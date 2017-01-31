R-Style Softlab внедрила в Нефтепромбанке хранилище данных и систему управленческой отчетности

Компания R-Style Softlab построила в Нефтепромбанке централизованное хранилище данных и внедрила бизнес-приложения «RSDH: Управленческая отчетность» и «RSDH: Управление рисками» для ведения управленческого учета из состава линейки ИАС RS-DataHouse.

Как рассказали CNews в R-Style Softlab, с помощью новых решений банк оперативно получает управленческую отчетность («Управленческий Баланс», «Управленческий ОПУ», «Баланс средних остатков», «Показатели деятельности филиалов» и др.), отчеты о срочной и процентной структуре активов и пассивов, а также о матрице фондирования ресурсов. Эта информация способствует ведению банковского бизнеса.

Новые ИТ-решения, реализованные в Нефтепромбанке, консолидируют информацию из четырех систем-источников, благодаря чему формирование отчетов на основе выверенных аналитических данных происходит автоматически, что упрощает процесс подготовки управленческой отчетности. Выпуск любого отчета занимает не более двух минут, утверждают в компании.

«Значение этого проекта трудно переоценить, поскольку вопросы сохранения и повышения финансовой устойчивости банка мы ставим во главу угла, а их успешное решение зависит от финансового анализа и грамотного риск-менеджмента. Продукты от разработчика R-Style Softlab позволяют нам в автоматическом режиме решать различные по сложности задачи формирования управленческой отчетности и в короткие сроки получать финансовые показатели по банковской деятельности и по своим структурным подразделениям. Мы планируем продолжить развитие ИАС, включив в нее функциональность для выпуска регламентированной отчетности, а также налоговой отчетности и по МСФО», — сообщил финансовый директор Нефтепромбанка Алексей Прохоровский.

«Одним из главных требований банка при реализации данного проекта была возможность самостоятельно вносить изменения в любые отчетные формы. Открытый API-интерфейс RS-DataHouse предоставляет широкие возможности по самостоятельной доработке отчетных форм», — отметила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем R-Style Softlab.