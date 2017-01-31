Panasonic и B2M Solutions представили новое SaaS-решение для контроля над мобильными устройствами

Корпорация Panasonic и компания-разработчик программного обеспечения В2M Solutions представили новое SaaS-решение, позволяющее анализировать производительность мобильных устройств. Облачный сервис Toughbook Smart Service призван повысить эффективность труда мобильного персонала и обеспечить должную отдачу от корпоративных инвестиций, сообщили CNews в Panasonic.

Совместное решение Panasonic и В2M Solutions будет действовать по принципу Software-as-a-Service. Европейские корпоративные заказчики смогут получить гибкий доступ к программному продукту Toughbook Smart Service, развернутому в «облаке», масштабируя его в соответствии со своими потребностями.

Решение позволит контролировать работу корпоративных мобильных устройств в режиме реального времени: удаленно отслеживать их состояние, делать необходимые апдейты, проверять корректность работы приложений и превентивно устранять программные и аппаратные ошибки. Видя, на каких мобильных устройствах работают ресурсоемкие приложения, ИТ-служба клиента сможет оптимизировать их производительность и снизить затраты на передачу больших объемов данных. Заказчик также сможет контролировать силу сигнала сети, оставшееся время работы устройств от аккумулятора и другие характеристики. Кроме того, система сможет накапливать аналитические данные об использовании устройств и формировать отчеты, рассказали в Panasonic.

«Благодаря партнерству с В2M Solutions мы сможем предоставлять клиентам ценные, иногда критически важные данные, собирая их в режиме реального времени с мобильных устройств “в полях”, — заявил Роб Бллоуверс, директор компании Panasonic Computer Products Europe. — Анализ производительности мобильных устройств позволит организациям выявлять аппаратные проблемы на ранних стадиях и своевременно их устранять. Оповещения о сбоях или перезагрузке девайсов в режиме реального времени помогают определить точную причину или событие, вызвавшее нарушение работы устройства. Сервис Toughbook Smart Service совместим с любыми решениями для управления мобильными устройствами или мобильностью предприятия, клиент может использовать его самостоятельно либо при поддержке специалистов Panasonic».

В целом услуга Toughbook Smart Service призвана повысить прозрачность бизнеса, производительность мобильного персонала, минимизировать простои в работе, уменьшить количество сбоев на устройствах, снижая непредвиденные расходы и повышая общую удовлетворенность корпоративных заказчиков.

«Во всем мире Panasonic расширяет спектр услуг, предоставляемых конечным заказчикам. Начиная с 2017 года, российские партнеры и корпоративные клиенты смогут воспользоваться услугами фирменного сервисного центра Panasonic в Москве и модифицировать планшеты Toughpad и ноутбуки Toughbook доступными опциями. Эта услуга должна ускорить сроки поставки оборудования для небольших и пилотных проектов. Кроме того, клиенты уже сегодня могут расширить стандартную гарантию на наши устройства с трех до пяти лет, обеспечив себе полное спокойствие на протяжении всего жизненного цикла техники и дополнительно приобрести гарантию от случайных повреждений. Как правило, при продлении гарантии экономия на сервисных расходах достигает 200%», — заявил Олег Гайдаенко, руководитель департамента мобильных решений для бизнеса Panasonic Россия.