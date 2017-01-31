«Крок» ускорил бизнес-критичные системы компании «Восток-Запад»

«Крок» объявил о модернизации системы хранения данных (СХД) компании «Восток-Запад» для повышения стабильности работы системы управления складом. Как рассказали CNews в компании, основная потребность в замене СХД на более производительную была связана с необходимостью оптимизировать работу и обеспечить непрерывную доступность EWM-системы (Enterprise Warehouse Management, система управления складом) во время комплектования товара для отгрузки со склада, когда существенно возрастает количество операций в системе.

В моменты пиковых нагрузок необходимо максимально быстро обработать возросший объем транзакций для ускорения логистической цепочки за счет увеличения скорости обработки данных. Такая нагрузка влияет на работу других приложений, которым также нужен быстрый доступ к диску: системам отчетности, прогнозирования и управление транспортом.

Миграция с классических дисковых систем хранения на высокопроизводительные all-flash массивы Dell EMC Unity с минимальным временем отклика обеспечила компании «Восток-Запад» трехкратный рост производительности для обработки повышенного количества транзакций без задержек. Была решена проблема конкурентного использования СХД, так как каждое приложение получило необходимую скорость обработки данных. Кроме того, благодаря переходу на твердотельные накопители значительно упростилось администрирование и обслуживание хранилища, а также в 4 раза сократилось занимаемое место в центре обработки данных.

Комплексный проект «Крок» включал аудит существующей инфраструктуры хранения, поставку и ввод в эксплуатацию новой СХД, дальнейшую сервисную поддержку и консалтинг по эксплуатации системы хранения на базе flash-технологий.

«На протяжении 7 лет компания «Крок» обеспечивает сервисную поддержку наших корпоративных систем хранения данных», – сказал Андрей Зимин, руководитель отдела технической поддержки компании «Восток-Запад». – Учитывая большой опыт специалистов КРОК в обслуживании инфраструктуры нашей компании, мы приняли решение о совместной разработке технического решения и программы обновления СХД. Внедрение Flash-хранилища в 3 раза увеличило быстродействие и стабильность работы логистических ИТ-систем, баз данных и виртуальных машин. Мы получили дополнительный запас скорости для осуществления новых высокоскоростных проектов для нашего бизнеса».

«Заказчик рассматривал два сценария: использование гибридной системы хранения, когда данные распределяются между дисковыми и твердотельными накопителями в зависимости от текущей нагрузки, а также вариант с использованием только Flash-СХД, – сказал Вадим Болотнов, директор Центра решений компании «Крок» на базе технологий Dell EMC. – В итоге расчет стоимости владения и анализ рисков показал, что приобретение твердотельных систем хранения оптимально подходит для задач «Восток-Запад» и выбор был сделан в пользу all-flash-массивов. Такие решения для хранения данных позволяют обеспечить доступность бизнес-систем при минимальном времени отклика. Дополнительным преимуществом стала фиксированная стоимость годовой технической поддержки вне зависимости от срока эксплуатации Flash-СХД».