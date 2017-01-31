Gemalto обеспечит поддержку цифровой идентификации личности для налогового агентства Швеции

Gemalto объявила о победе в конкурсе на многолетний контракт по поддержке своей платформы аутентификации eGov для онлайн-услуг, поликарбонатных eID-карт премиум класса, а также для комплексного решения, обеспечивающего процедуру подачи заявлений и оформления документов для Skatteverket – налогового агентства Швеции. Как рассказали CNews в компании, такая идентификационная карта является официальным удостоверением личности; она предоставляет доступ к целому ряду государственных услуг и может быть выдана любому человеку, проживающему в стране, независимо от того, является он гражданином Швеции или нет. В перспективе, развитие безопасной цифровой идентификации личности также позволит пользователям получать доступ к онлайн-услугам Skatteverket и других шведских государственных учреждений при помощи системы eGov, которая делает возможной аутентификацию, соответствующую самым строгим требованиям.

Компания Gemalto обязана начать поставки и персонализацию ID-карт с начала 2017 г. на срок длительностью не менее пяти лет. С момента первого ввода таких карт в оборот в 2009 г. спрос на них неуклонно растет. Заявители смогут предоставить образец своей подписи и сфотографироваться в одном из 27 офисов, расположенных по всей стране, где компания Gemalto установит более 80 терминалов для подачи заявок, наряду с настольными терминалами.

Предоставленная информация будет отправляться с соблюдением полной конфиденциальности непосредственно в компанию Gemalto для последующей выдачи карт. Персонализированные карты будут распространяться через сеть, состоящую из 38 офисов. Для поддержки конечных пользователей, которые получают доступ к услугам государственных и финансовых учреждений с помощью интернета, компания Gemalto также поставляет считыватели смарт-карт.

«Благодаря нашей облачной платформе eGov, обеспечивающей защищенную аутентификацию граждан в режиме онлайн, взаимодействие с государственными учреждениями станет намного проще, – сказал Томми Нордберг (Tommi Nordberg), старший вице-президент подразделения Gemalto по работе с государственными программами. – В результате проведенной работы мы можем предложить расширенную поддержку схемы цифровой идентификации личности и конечных пользователей Skatteverket, а также стимулировать более широкое использование eID-карт в режиме онлайн».