«Технолоджи систем — инновации» и Postgres Professional подписали договор о сотрудничестве

Компания «Технолоджи систем — инновации», специализирующаяся на разработке и внедрении ИТ-решений для российской ЖКХ-отрасли, и разработчик систем управления базами данных Postgres Professional заключили договор о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили в «Технолоджи систем — инновации».

«В рамках партнерства с Postgres Professional мы планируем предлагать свои ИТ-решения с использованием СУБД Postgres Pro, тем самым предоставляя потенциальным клиентам возможность перехода на использование отечественного программного обеспечения. Отмечу, что ранее “Технолоджи систем — инновации” уже работали с СУБД Postgres SQL, используя данное решение для своих флагманских продуктов — “Региональной информационной системы ЖКХ” (РИС ЖКХ) и “Автоматизированной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством” (АСУ ЖКХ)», — отметили в компании «Технолоджи систем — инновации».

«Postgres Pro — российская СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Отечественное решение обладает дополнительными функциональными возможностями (по сравнению с PostgreSQL) и входит в реестр российского ПО. В наших совместных планах с “Технолоджи систем — инновации” — использовать Postgres Pro в проектах федерального масштаба», — заявили в компании Postgres Professional.